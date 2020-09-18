Общество
РИА НовостиДобровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле Михаила Ефремова. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности. Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце.
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Происшествия
Две женщины пострадали при обрушении балкона на Сахалине
Две женщины пострадали при обрушении балкона третьего этажа дома в Корсакове, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главка СК по Сахалинской области.
ТАСС 10:22
Наука
Lancet опубликовал посвященную вакцине «Спутник V» переписку ученых
Научный журнал The Lancet опубликовал еще два материала, посвященных российской вакцине "Спутник V". В одном содержатся вопросы иностранных ученых, адресованные российским вирусологам, а в другом - ответы на эти вопросы.
Российская газета 18:36
Армия и оружие
Авианосная ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив
Пятый оперативный флот Военно-морских сил США сообщил, что американская авианосная ударная группа зашла в акваторию Персидского залива.
RT на русском 16:24
Общество
В США вводится запрет на WeChat и TikTok
Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUM 13:04
Происшествия
Члену КС оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой предъявили обвинение
Члену президиума белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинение по статье 361 ч. 3, за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет.
Первый Севастопольский 16 сентября в 11:30
Киберспорт
9pasha: «В NAVI я шел исключительно из-за SoNNeikO и Zayac»
В интервью Марии Marple Ермолиной Хвастунов рассказал, что изначально присоединился к NAVI, чтобы играть вместе с Акбаром SoNNeikO Бутаевым и Бакытом Zayac Эмилжановым, которые позже покинули состав.
CyberSport.ru 11:52
Игры
Sony рассматривала возможность выпуска дешевой PS5 — по аналогии с Xbox Series S
Джим Райан, глава Sony Interactive Entertainment, рассказал, что компания планировала выпуск младшей версии PlayStation 5. Речь идет о модели, похожей на Xbox Series S, у которой несколько урезан функционал в сравнении с основной консолью.
CyberSport.ru 11:34
Политика
Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных
«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру 07:58
Музыка
Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко
В съемках ролика приняли участие популярные исполнители из России и Белоруссии, среди которых Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие.
Evo-rus.com 06:25
Происшествия
На моряков Балтфлота завели дело из-за святой воды
В отношении двух моряков Балтийского флота возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих.
В курсе.ру 07:04
Экономика
Белоусов обсудит налоговую нагрузку с РСПП 22 сентября
Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 22 сентября обсудит налоговую нагрузку, а также предложения бизнеса по дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
ТАСС 06:48
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС 07:41
Политика
ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника
Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБК 11:34
Общество
Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ
Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъ 14:46
Авто
АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest
Спецверсия доступна в двух исполнениях, рекомендованные розничные цены которых составляют 637 900 рублей за версию с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л.с (8-клап.) и 652 900 рублей за версию с 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра (16-клап.).
Тарантас Ньюс 00:46
Спорт
Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом
В рамках этапа «Бриллиантовой лиги» Дюплантис преодолел цель высотой 6,15 метра.
Evo-rus.com 10:37
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Порту» Тикиньо
Футбольный клуб «Локомотив» до сих пор ведет переговоры с «Порту». Он хочет забрать в команду футболиста Тикиньо.
CT news вчера в 04:04
Футбол
Суд ЕС поставил точку в споре вокруг спортивного бренда Лионеля Месси
Cуд Европейского Союза оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Ведомства по правам интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и подтвердил в полном объеме выводы из постановления (T-554/14), на основании которого футболисту Леонелю Месси предоставлено право на регистрацию торговой марки MESSI для спортивного инвентаря и одежды.
РАПСИ вчера в 04:18
Общество
В Петербурге до 11 октября продлеваются ограничения по коронавирусу
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Петербурге до 11 октября.
Петербургский дневник 16:40
Экономика
Акции «Интер РАО» на Мосбирже подешевели на 3,2%
Акции "Интер РАО" в ходе торгов на Московской бирже снизились на 3,2% к отметке закрытия предыдущих торгов, в моменте опускаясь до 5,7 рубля за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 15:37 мск.
ТАСС 08:54
Шоу-бизнес
Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста подмосковных «Химок»
Певица Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал нападающий подмосковного баскетбольного клуба "Химки" Янис Тимм.
Газета.Ru 18:15
Происшествия
В ДТП на юге Турции пострадали 11 россиян
В ДТП с участием туристического автобуса в районе Аланьи на юге Турции пострадали 11 граждан России.
РБК 11:06
Общество
Украинской государственной медицине предрекли смерть
В скором времени государственная медицина на Украине перестанет существовать, останутся лишь частные клиники.
Lenta.ru 17:16
Технологии
Microsoft выпустила предрелизную сборку Windows 10 20H2
Сегодня Microsoft объявила о запуске сборки Windows 10 20H2 Release Preview.
3DNews 15:14
Экономика
Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс 12:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло около греческого острова Крит
RT на русском 13:15
Шоу-бизнес
Дочь Успенской подозревают в наркомании из-за неадекватного поведения
За кадром слышен голос девушки, которая с удивлением констатирует, что перед ней дочь Любови Успенской.
Слово и Дело 10:18