Общество

РИА НовостиРИА НовостиДобровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле Михаила Ефремова. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности. Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце.
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Пашаева лишили статуса адвоката. Что ждет его карьеру дальше

Телеканал 360°16:42

Пашаев заявил, что после лишения статуса адвоката у него развязан язык

РБК14:06

«Знаний не отнимут». Пашаев рассказал о планах после лишения статуса

Радио Sputnik11:31

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

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«Логическое завершение»: Эльман Пашаев лишён адвокатского статуса

Суть событий10:14

Пашаев намерен вернуть статус адвоката через год

ТАСС10:49

Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса на один год

Эхо Москвы09:46
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Шоу-бизнес

В Сети появилось фото сына Елены Яковлевой без татуировок на лице

Дни24 02:21
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Общество

Новый адвокат Ефремова попросил дать артисту условный срок

Компания 06:24
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Происшествия

Две женщины пострадали при обрушении балкона на Сахалине

Две женщины пострадали при обрушении балкона третьего этажа дома в Корсакове, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главка СК по Сахалинской области.
ТАСС 10:22
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Наука

Lancet опубликовал посвященную вакцине «Спутник V» переписку ученых

Научный журнал The Lancet опубликовал еще два материала, посвященных российской вакцине "Спутник V". В одном содержатся вопросы иностранных ученых, адресованные российским вирусологам, а в другом - ответы на эти вопросы.
Российская газета 18:36
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Армия и оружие

Авианосная ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив

Пятый оперативный флот Военно-морских сил США сообщил, что американская авианосная ударная группа зашла в акваторию Персидского залива.
RT на русском 16:24
Общество

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUM 13:04
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Происшествия

Члену КС оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой предъявили обвинение

Члену президиума белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинение по статье 361 ч. 3, за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет.
Первый Севастопольский 16 сентября в 11:30
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Киберспорт

9pasha: «В NAVI я шел исключительно из-за SoNNeikO и Zayac»

В интервью Марии Marple Ермолиной Хвастунов рассказал, что изначально присоединился к NAVI, чтобы играть вместе с Акбаром SoNNeikO Бутаевым и Бакытом Zayac Эмилжановым, которые позже покинули состав.
CyberSport.ru 11:52
Игры

Sony рассматривала возможность выпуска дешевой PS5 — по аналогии с Xbox Series S

Джим Райан, глава Sony Interactive Entertainment, рассказал, что компания планировала выпуск младшей версии PlayStation 5. Речь идет о модели, похожей на Xbox Series S, у которой несколько урезан функционал в сравнении с основной консолью.
CyberSport.ru 11:34
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Политика

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру 07:58
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Музыка

Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко

В съемках ролика приняли участие популярные исполнители из России и Белоруссии, среди которых Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие.
Evo-rus.com 06:25
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Происшествия

На моряков Балтфлота завели дело из-за святой воды

В отношении двух моряков Балтийского флота возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих.
В курсе.ру 07:04
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Экономика

Белоусов обсудит налоговую нагрузку с РСПП 22 сентября

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 22 сентября обсудит налоговую нагрузку, а также предложения бизнеса по дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
ТАСС 06:48
1
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС 07:41
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Политика

ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБК 11:34
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Общество

Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъ 14:46
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Авто

АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest

Спецверсия доступна в двух исполнениях, рекомендованные розничные цены которых составляют 637 900 рублей за версию с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л.с (8-клап.) и 652 900 рублей за версию с 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра (16-клап.).
Тарантас Ньюс 00:46
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Спорт

Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

В рамках этапа «Бриллиантовой лиги» Дюплантис преодолел цель высотой 6,15 метра.
Evo-rus.com 10:37
Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Порту» Тикиньо

Футбольный клуб «Локомотив» до сих пор ведет переговоры с «Порту». Он хочет забрать в команду футболиста Тикиньо.
CT news вчера в 04:04
Футбол

Суд ЕС поставил точку в споре вокруг спортивного бренда Лионеля Месси

Cуд Европейского Союза оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Ведомства по правам интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и подтвердил в полном объеме выводы из постановления (T-554/14), на основании которого футболисту Леонелю Месси предоставлено право на регистрацию торговой марки MESSI для спортивного инвентаря и одежды.
РАПСИ вчера в 04:18
Общество

В Петербурге до 11 октября продлеваются ограничения по коронавирусу

Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Петербурге до 11 октября.
Петербургский дневник 16:40
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Экономика

Акции «Интер РАО» на Мосбирже подешевели на 3,2%

Акции "Интер РАО" в ходе торгов на Московской бирже снизились на 3,2% к отметке закрытия предыдущих торгов, в моменте опускаясь до 5,7 рубля за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 15:37 мск.
ТАСС 08:54
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Шоу-бизнес

Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста подмосковных «Химок»

Певица Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал нападающий подмосковного баскетбольного клуба "Химки" Янис Тимм.
Газета.Ru 18:15
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Здоровье

Собянин наградил московских врачей за вклад в борьбу с коронавирусом

РБК 11:39
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Происшествия

В ДТП на юге Турции пострадали 11 россиян

В ДТП с участием туристического автобуса в районе Аланьи на юге Турции пострадали 11 граждан России.
РБК 11:06
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Общество

Украинской государственной медицине предрекли смерть

В скором времени государственная медицина на Украине перестанет существовать, останутся лишь частные клиники.
Lenta.ru 17:16
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Технологии

Microsoft выпустила предрелизную сборку Windows 10 20H2

Сегодня Microsoft объявила о запуске сборки Windows 10 20H2 Release Preview.
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Экономика

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло около греческого острова Крит

RT на русском 13:15
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Дочь Успенской подозревают в наркомании из-за неадекватного поведения

За кадром слышен голос девушки, которая с удивлением констатирует, что перед ней дочь Любови Успенской.
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