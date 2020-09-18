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РИА Новости
РИА Новости

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле Михаила Ефремова. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности. Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце.В источнике
С чего всё началось
«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», – заявил
 он.
Компаниявчера в 09:32
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Пятый канал

«Он хозяин своего слова» — Добровинский о лишении Пашаева статуса адвоката

Пятый канал00:40
Радио Sputnik

«Знаний не отнимут». Пашаев рассказал о планах после лишения статуса

Радио Sputnikвчера в 11:31
Телеканал 360°

Пашаева лишили статуса адвоката. Что ждет его карьеру дальше

Телеканал 360°вчера в 16:42
РИА Новости

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

РИА Новостивчера в 12:39
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 18 сентября

Интерфаксвчера в 14:03
ТАСС

Пашаев намерен вернуть статус адвоката через год

ТАССвчера в 10:49
Эхо Москвы

Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса на один год

Эхо Москвывчера в 09:46

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных
Взгляд.рувчера в 07:58
28

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАССвчера в 03:15
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Экс-глава СБР Кравцов арестован по делу о растрате 14 млн рублей

"Может скрыться и угрожать свидетелям" 17 сентября в отечественном спорте громыхнула очередная неприятная новость: бывший глава Союза биатлонистов России, ныне директор Центра спортивной подготовки России (ФГБУ "ЦСП") Александр Кравцов задержан правоохранительными органами по обвинению в растрате средств в особо крупном размере и отправлен в изолятор временного содержания на Петровке.
Газета.Ruвчера в 11:48
28

Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял Бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM00:19
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Слух: Marvel’s Spider-Man не получит бесплатное обновление для PlayStation 5

Владельцы оригинальной Marvel’s Spider-Man для PlayStation 4, похоже, не смогут бесплатно обновиться до некстген-версии игры, которая войдет в состав расширенного издания Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на PlayStation 5. Об этом в переписке с одним из пользователей Твиттера сообщил директор по производству Marvel Games Эрик Монаселли.
Srnskвчера в 07:23
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газетавчера в 08:23
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