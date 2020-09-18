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РИА Новости
РИА Новости

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле Михаила Ефремова. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности. Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце.В источнике
С чего всё началось
«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», – заявил
 он.
Компаниявчера в 09:32
Подробнее о событии
Пятый канал

«Он хозяин своего слова» — Добровинский о лишении Пашаева статуса адвоката

Пятый канал00:40
Газета.Ru

Пашаев огласил письмо Ефремова в свою защиту

Газета.Ru19:17
ТАСС

Пашаев намерен вернуть статус адвоката через год

ТАССвчера в 10:49
РИА Новости

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

РИА Новостивчера в 12:39
Телеканал 360°

«Мне развязали язык»: Пашаев рассказал, чем займется после лишения статуса адвоката

Телеканал 360°вчера в 10:09
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 18 сентября

Интерфаксвчера в 14:03
Эхо Москвы

Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса на один год

Эхо Москвывчера в 09:46

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия
REGNUM00:19
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАССвчера в 07:41
16

Призывавших повышать НДС в России предложили выгонять

Москва, 17 сентября 2020, 17:51 — REGNUM Если правительство России хочет добиться экономического роста, то надо снизить налоговое бремя на население, малый и средний бизнес, который сейчас находится на грани выживания.
REGNUM17 сентября в 10:51
37

Полузащитник «Спартака» Глушенков выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Максим Глушенков получил повреждение в матче молодежных сборных России и Польши (0:1). Предположительно, спортсмен порвал крестообразные связки колена.
Mockva.ruвчера в 06:15

Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон

Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
Российская газетавчера в 03:45
9

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБКвчера в 23:00
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Время идет быстрее у пожилых людей из-за «старения» нейронных связей

В заявлении о значимости исследования упоминается: «Чтобы изучить нейронную основу субъективного времени, мы провели исследование фМРТ, используя процедуру адаптации, которая позволила нам управлять воспринимаемой продолжительностью, сохраняя при этом постоянную физическую продолжительность».
РИА ОмскПресс16 сентября в 08:19
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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