В Китае каждые несколько часов растут цены на дорогие модели Huawei

Как сообщает ToDay News Ufa, продавцы телефонов в «Huaqiangbei», то есть крупнейшем в мире рынке электроники, который находится в городе Шэньчжэнь, утверждают, что стоимость новых и подержанных смартфонов от Huawei в этом месяце стремительно растет, она уже подорожала в среднем на пятьсот юаней.