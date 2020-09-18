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РИА Новости
РИА Новости

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

Пашаева лишили адвокатского статуса по представлению Минюста после его публичных высказываний о деле Михаила Ефремова. Самого Добровинского в министерстве предложили привлечь к дисциплинарной ответственности. Пашаев защищал Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце.В источнике
С чего всё началось
«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», – заявил
 он.
Компаниявчера в 09:32
Подробнее о событии
Газета.Ru

Пашаев огласил письмо Ефремова в свою защиту

Газета.Ru19:17
ТАСС

Пашаев намерен вернуть статус адвоката через год

ТАССвчера в 10:49
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 18 сентября

Интерфаксвчера в 14:03
Телеканал 360°

Пашаева лишили статуса адвоката. Что ждет его карьеру дальше

Телеканал 360°вчера в 16:42
РИА Новости

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

РИА Новостивчера в 12:39
Пятый канал

«Надо меньше болтать»: Пашаев прокомментировал лишение его статуса адвоката

Пятый каналвчера в 11:05
RT на русском

Защищавшего Ефремова юриста Пашаева лишили статуса адвоката

RT на русскомвчера в 15:20

Пригожин осудил Тарзана за публичное признание в измене

Известный музыкальный Иосиф Пригожин осудил Сергея Глушко (Тарзана) за публичное признание в измене и назвал его главную ошибку, из-за которой он и его супруга Наташа Королева оказались в центре бурного скандала.
Пригожин осудил Тарзана за публичное признание в измене
CT newsвчера в 15:01
19

Россиянин вошел в список самых влиятельных евреев мира

В список первых пяти самых влиятельных евреев мира вместе с главой Facebook Марком Цукербергом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху попал россиянин – глава фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор.
Взгляд.рувчера в 11:51
28

Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял Бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

Парламентарий обратил внимание на факт того, что США всеми силами пытаются завоевать европейский рынок газа, именно поэтому борются с «Северным потоком — 2». В случае отказа ЕС от проекта следующей мишенью Вашингтона станет украинская ГТС как еще один конкурент американскому СПГ.
Известия22:11
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В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ23:19
1

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUMвчера в 13:04
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Синоптик дал прогноз о погоде в России зимой

Москва, 19 сентября 2020, 04:16 — REGNUM Ситуация с аномально теплой погодой, которая наблюдалась прошлые зимние месяцы не повторится в предстоящую зиму, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
REGNUM21:16
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Левандовскому грозит судебный процесс по иску в 9 миллионов евро

Бывший агент Роберта Левандовского Цезари Кухарски подал иск против игрока мюнхенской «Баварии», в котором он требует компенсации в размере 39 миллионов злотых, что эквивалентно примерно 9 миллионам евро.
Матч ТВ20:45

В Китае каждые несколько часов растут цены на дорогие модели Huawei

Как сообщает ToDay News Ufa, продавцы телефонов в «Huaqiangbei», то есть крупнейшем в мире рынке электроники, который находится в городе Шэньчжэнь, утверждают, что стоимость новых и подержанных смартфонов от Huawei в этом месяце стремительно растет, она уже подорожала в среднем на пятьсот юаней.
ToDay News Ufa17:00
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