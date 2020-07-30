Происшествия

ИзвестияИзвестияДобровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Материалы дают все основания считать, что Ефремов был за рулем своей машины в момент аварии, подчеркнул юрист. По словам Добровинского, суд анонсировал каждодневные слушания по делу.
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Семью Захарова заподозрили в желании получить от Ефремова 150 миллионов рублей

Lenta.ru15:26

Адвокат семьи погибшего водителя оценил срок рассмотрения дела Ефремова

News.ru12:38

Адвокат стороны потерпевших считает, что приговор Ефремову будет обвинительным

ТАСС13:28

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия14:00

Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову

РИА Новости15:08

Адвокат сказал, когда ожидать приговора Ефремову

Газета.Ru09:56

Роллс-Ройс против Майбаха: адвокаты по делу Ефремова устроили у суда «битву» авто

Комсомольская правда08:45
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Политика

МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии

Одиозная трактовка Минском задержания российских граждан не выдерживает никакой критики, заявили в МИД.
РИА Новости 14:33
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Политика

Трамп предложил перенести выборы президента США

Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
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Игры

Никто из критиков не дал Hellpoint больше 70 баллов

Средний балл РС-версии на Metacritic — 62, а вариант для PlayStation 4 оценили чуть лучше — 64.
Игромания.ру 13:47
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
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Здоровье

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК вчера в 21:31
62
Политика

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

Ведомости 15:42
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
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Путешествия

Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции

Ruposters.ru 10:21
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
1,3K
Армия и оружие

«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России

Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике, считает журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.
РИА Новости 13:20
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Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
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Футбол

«Сан-Лоренсо» объявил об уходе нападающего Гайча в ЦСКА

Газета.Ru 13:10
Происшествия

На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
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Шоу-бизнес

Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным

Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
27
Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
11
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
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Футбол

Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
2
Общество

Названа вероятная причина мора слонов в Ботсване

Известия 15:46
Политика

Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
14
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Автоспорт

Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости 15:34
Политика

Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.
RT на русском 13:54
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
1,1K
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке беспорядков

Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.
RT на русском 09:06
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Общество

Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов

После получения единовременных пособий на детей в России увеличился объем возвратов микрозаймов, пишет РБК со ссылкой на платежный сервис CloudPayments.
Ведомости 02:28
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Политика

Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку — 2»

В заявлении участвует также компания PST (PGNiG Supply & Trading) — немецкая "дочка" PGNiG.
РИА Новости 14:54
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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