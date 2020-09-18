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Газета.Ru
Газета.Ru

Добровинский прокомментировал лишение статуса адвоката Пашаева

Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса. Квалификационная комиссия постановила, что бывший защитник актера Михаила Ефремова нарушил Кодекс профессиональной этики. В июле президент Федеральной палаты адвокатов Пилипенко также возбудил дисциплинарное дело в отношении Александра Добровинского.В источнике
С чего всё началось
Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания (АП РСО) лишил Эльмана Пашаева, защищавшего в суде актера Михаила Ефремова, статуса адвоката, сообщила
 пресс-служба Федеральной палаты адвокатов России (ФПА РФ).
Ведомости10:05
Подробнее о событии
РИА Новости

Пашаев отреагировал на лишение статуса адвоката

РИА Новости11:09
ТАСС

Пашаев намерен вернуть статус адвоката через год

ТАСС10:49
Коммерсантъ

Бывшего защитника Ефремова лишили адвокатского статуса

Коммерсантъ09:39
Пятый канал

«Надо меньше болтать»: Пашаев прокомментировал лишение его статуса адвоката

Пятый канал11:05
RT на русском

Пашаева лишили адвокатского статуса

RT на русском09:41
Телеканал 360°

«Мне развязали язык»: Пашаев рассказал, чем займется после лишения статуса адвоката

Телеканал 360°10:09
РБК

Пашаев зачитал слова Ефремова в защиту адвоката

РБК10:55

В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
Интерфакс10:39
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Владимир Уйба отправил в отставку Илью Семяшкина

Напомним, Илья Семяшкин возглавлял социальную защиту всей республики при трех главах — начал он как руководитель агентства по социальному развитию в феврале 2010 года, последние годы был министром труда, занятости и социальной защиты, а с ноября 2019-го одновременно — и заместителем председателя правительства.
ИА БНК10:42
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Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевские премии

В 2020 г. премия в области медицинского образования присуждена президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана, говорится на сайте премии.
Ведомости01:58
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Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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