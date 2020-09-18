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Газета.Ru
Газета.Ru

Добровинский прокомментировал лишение статуса адвоката Пашаева

Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса. Квалификационная комиссия постановила, что бывший защитник актера Михаила Ефремова нарушил Кодекс профессиональной этики. В июле президент Федеральной палаты адвокатов Пилипенко также возбудил дисциплинарное дело в отношении Александра Добровинского.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Пашаев заявил, что после лишения статуса адвоката у него развязан язык

РБК14:06
РИА Новости

Добровинский прокомментировал лишение Пашаева адвокатского статуса

РИА Новости12:39
RT на русском

Пашаева лишили адвокатского статуса

RT на русском09:41
Суть событий

«Логическое завершение»: Эльман Пашаев лишён адвокатского статуса

Суть событий10:14
ФАН

Защитника Ефремова лишили адвокатского статуса

ФАН09:50
Петербургский дневник

Бывшего защитника Ефремова лишили статуса адвоката

Петербургский дневник10:22
ТАСС

Пашаев намерен вернуть статус адвоката через год

ТАСС10:49

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда
РБК13:10
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Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики Рустамом Миннихановым, на должность премьер-министра Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:41
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ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБК11:34
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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МИД Белоруссии назвал резолюцию СПЧ ООН травлей со стороны Евросоюза

МИД Белоруссии рассматривает резолюцию Совета ООН по правам человека относительно ситуации в республике как очередной этап "кампании травли" со стороны ЕС, заявила в пятницу пресс-служба ведомства.
РИА Новости13:09
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