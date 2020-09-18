Добровинский прокомментировал лишение статуса адвоката Пашаева
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Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса. Квалификационная комиссия постановила, что бывший защитник актера Михаила Ефремова нарушил Кодекс профессиональной этики. В июле президент Федеральной палаты адвокатов Пилипенко также возбудил дисциплинарное дело в отношении Александра Добровинского.В источнике
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