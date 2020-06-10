Представители актера Михаила Ефремова не выходили на связь и не предлагали компенсацию семье курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Александр Добровинский.

с чего всё началось

Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова. Об этом сообщил РБК сам Добровинский.

Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

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