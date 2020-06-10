Происшествия

РБКРБКДобровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова. Об этом сообщил РБК сам Добровинский.
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с чего всё началось

Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего водителя

Представители актера Михаила Ефремова не выходили на связь и не предлагали компенсацию семье курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Александр Добровинский.
РИА Новости12:37

Подробнее о событии

Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего в ДТП

Lenta.ru13:00

В семье погибшего в ДТП с Ефремовым заявили, что не готовы к примирению с ним

ТАСС12:52

Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего водителя

РИА Новости12:37

Представители Ефремова не предлагали компенсацию семье погибшего в ДТП

Газета.Ru12:48

Представители Ефремова не предложили компенсацию семье погибшего

Известия12:38

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Интерфакс12:52

Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

РБК11:20
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RuNews24.ru 01:14
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Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

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Общество

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Происшествия

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Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

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Дни24 13:00
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Политика

Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
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Дрозденко получил поддержку Путина на выборах губернатора Ленобласти

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До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima

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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

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Происшествия

В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

Газета.Ru 14:56
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Наука

Нашли предшественника Великой китайской стены

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 11:26
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Александр Лукашенко поручил «прошерстить пузатых буржуев»

Осуществить проверки "буржуев" поручено генеральному прокурору, комитету госконтроля и другим структурам при помощи местных органов власти.
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Общество

ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах

В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
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Перерыв длиной в 178 дней: в Испании доиграли декабрьский матч

Весь второй тайм «Альбасете» играл вдесятером — в конце первого с поля был удален Эдди Исрафаилов.
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Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

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Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс.
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Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд отправить Дерипаску в тюрьму

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В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

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