Происшествия
РБКДобровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым
Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова. Об этом сообщил РБК сам Добровинский.
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с чего всё началось
Представители актера Михаила Ефремова не выходили на связь и не предлагали компенсацию семье курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Александр Добровинский.РИА Новости12:37
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