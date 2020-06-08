Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДобровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

В ходе подготовки к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 добровольцы были помещены на 14-дневную изоляцию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России. Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
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Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 отправили на изоляцию

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