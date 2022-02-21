ИзвестияДобровольцы из Крыма прибыли в Донбасс для помощи местным жителям«Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе», — приводит РИА Новости слова Козенко.Daily StormВозглавляют группу добровольцев сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.РИА НовостиРуководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.РИА НовостиСитуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРидусГазета.RuКомсомольская правдаiReactorТелеканал 360°ЦарьградНовые ИзвестияИА Красная ВеснаУтренний ЮгREGNUMЦентральная Служба НовостейФАНВечерняя МоскваDaily StormПодробнее о событииНа помощь Донбассу прибыли добровольцы из КрымаИА Красная Веснавчера в 12:04Координатор комитета «Россия - Донбасс» Козенко: в Донбасс прибыли добровольцы из КрымаРИА Новостивчера в 11:51Самое цитируемоеКоординатор комитета «Россия - Донбасс» Андрей Козенко сообщил о прибытии в Донбасс добровольцев из КрымаАргументы неделивчера в 12:47Координатор комитета «Россия – Донбасс» Козенко сообщил о прибытии добровольцев из Крыма в ДонбассРадио Sputnikвчера в 12:43В Донбасс прибыла группа добровольцев из КрымаОбщественная служба новостейвчера в 12:04В Донбасс прибыла группа добровольцев из КрымаRT на русском19:15В Донбасс прибыли добровольцы из КрымаВзгляд.рувчера в 11:59Показать ещёОценить1,6KПоделиться