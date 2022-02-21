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Добровольцы из Крыма прибыли в Донбасс для помощи местным жителям

«Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе», — приводит РИА Новости слова Козенко.
Daily Storm
Возглавляют группу добровольцев сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.
РИА Новости
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.
РИА Новости
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков.
РИА Новости

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На помощь Донбассу прибыли добровольцы из Крыма
ИА Красная Веснавчера в 12:04
Координатор комитета «Россия - Донбасс» Козенко: в Донбасс прибыли добровольцы из Крыма
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В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма
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