В Министерстве обороны отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование.

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В Министерстве обороны отобрали добровольцев для испытания российской вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «РИА Новости». В испытании вакцины будут участвовать 50 военнослужащих, включая пятерых женщин.

Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

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