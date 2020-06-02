Коронавирус

РБКРБКМинобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

В Министерстве обороны отобрали добровольцев для испытания российской вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «РИА Новости». В испытании вакцины будут участвовать 50 военнослужащих, включая пятерых женщин.
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Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

В Министерстве обороны отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование.
РИА Новостивчера в 01:55

Подробнее о событии

Коронавирус в России, последние новости на 3 июня 2020: добровольцев на испытания вакцины нашли в армии, выпускные у школьников будут «вживую»

Комсомольская правдавчера в 18:00

В Минобороны рассказали об испытании вакцины от COVID-19

Газета.Ru02:02

Военные медики приступили к финальной стадии испытаний отечественной вакцины от коронавируса

Вести.Ruвчера в 23:22

Добровольцы начали подготовку к испытанию вакцины от коронавируса

RT на русском01:11

Журналист рассказал об участии в испытании вакцины от коронавируса

РБКвчера в 16:18

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 01:04

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 01:21
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Политика

Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам

«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Футбол

Ильзат Ахметов не поможет ЦСКА в оставшейся части сезона

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона после перенесённой операции на плече.
Чемпионат 06:29
Политика

В Польше 28 июня пройдут президентские выборы

Спикер нижней палаты парламента Польши Эльжбета Витек сообщила о том, что выборы президента страны пройдут 28 июня.
Pravda.Ru 05:39
Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Экономика

В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов

Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Баскетбол

Виталий Фридзон покинул «Локомотив-Кубань»

Капитан сборной России Виталий Фридзон покинул «Локомотив-Кубань» по завершении двухлетнего контракта, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
Sports.ru 06:57
Здоровье

Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных

Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак.
Lenta.ru 07:15
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Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

Вести.Ru вчера в 12:07
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Футбол

Русских звёзд футбола 1990-х нагло обманывали в Испании. Два агента недавно сели в тюрьму

Четвёрку бывших "армейцев" Уркихо с Бергарой устроили в "Эспаньол".
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Шоу-бизнес

Дочь назвала Успенскую соучастницей преступления

Дочь Любови Успенской обвинила певицу в том, что она нажилась на деградации общества.
ТВ Центр 02:55
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Политика

Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
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Футбол

Погребняк рассказал о самочувствии после выздоровления от коронавируса

Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк, который был выписан из больницы, рассказал о своём самочувствии после перенесённого коронавируса.
RT на русском 06:42
Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

REGNUM 07:09
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
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Кино

Звезда «Гарри Поттера» и «Фарго» сыграет в «Аватаре 2»

Российская газета вчера в 05:14
Здоровье

В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом

Екатеринбург, 3 июня 2020, 11:29 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:29
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Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
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Транспорт

Рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю

REGNUM 07:19
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости вчера в 11:20
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Здоровье

Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью

Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
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Политика

Мишустин освободил Живулина с должности замглавы Минэкономразвития

Российский премьер-министр Михаил Мишустин освободил Вадима Живулина от должности замминистра экономического развития.
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Автоспорт

Ральф Шумахер: Фрэнк и Клэр Уильямс застряли в прошлом

Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер заявил, что нынешние трудности Williams – это дело рук самой семьи Уильямс, и со сменой владельца команда из Гроува поправит своё положение.
Autosport.com.ru 06:24
Общество

Стало известно, когда откроются кинотеатры в России

Концертные залы и театры откроются, предварительно осенью. Роспотребнадзор в конце мая опубликовал рекомендации по работе кинотеатров.
Inkazan вчера в 06:54
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Путешествия

Туроператоры огласили цены на отдых на российских курортах в 2020 году

Стоимость авиабилетов и отдыха внутри России останется на уровне прошлого года, то есть до пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:26
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