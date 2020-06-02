Коронавирус
РБКМинобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от COVID-19
В Министерстве обороны отобрали добровольцев для испытания российской вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «РИА Новости». В испытании вакцины будут участвовать 50 военнослужащих, включая пятерых женщин.
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с чего всё началось
В Министерстве обороны отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование.РИА Новостивчера в 01:55
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Капитан сборной России Виталий Фридзон покинул «Локомотив-Кубань» по завершении двухлетнего контракта, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
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Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных
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В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
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Футбол
Русских звёзд футбола 1990-х нагло обманывали в Испании. Два агента недавно сели в тюрьму
Четвёрку бывших "армейцев" Уркихо с Бергарой устроили в "Эспаньол".
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
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Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
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Мишустин освободил Живулина с должности замглавы Минэкономразвития
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Стало известно, когда откроются кинотеатры в России
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