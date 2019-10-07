с чего всё началось

Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе. Об этом он сообщил в своем видеообращении на YouTube. Уточняется, что оттуда они должны вывести украинские войска в соответствии с Минскими соглашениями.

Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

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