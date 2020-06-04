Коронавирус
ПРАЙМДобровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса
Как сообщили в военном ведомстве, первая группа прошла углубленное медицинское обследование, по его результатам будет определен окончательный состав участников исследования.
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Первая группа военнослужащих-добровольцев прошла углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к испытанию новой вакцины от коронавируса, сообщили в Минобороны.РИА Новостивчера в 22:05
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