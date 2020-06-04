Коронавирус

ПРАЙМПРАЙМДобровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса

Как сообщили в военном ведомстве, первая группа прошла углубленное медицинское обследование, по его результатам будет определен окончательный состав участников исследования.
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с чего всё началось

Военные-добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19

Первая группа военнослужащих-добровольцев прошла углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к испытанию новой вакцины от коронавируса, сообщили в Минобороны.
РИА Новостивчера в 22:05

Подробнее о событии

Военных проверили перед тестированием вакцины от коронавируса

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Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19

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Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 22:13

Добровольцы, готовые испытать вакцину от COVID-19, прошли медобследование

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ТАССвчера в 22:06

Военные-добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19

РИА Новостивчера в 22:05
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