Первая группа военнослужащих-добровольцев прошла углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к испытанию новой вакцины от коронавируса, сообщили в Минобороны.

с чего всё началось

Как сообщили в военном ведомстве, первая группа прошла углубленное медицинское обследование, по его результатам будет определен окончательный состав участников исследования.

Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса

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