Первая группа военнослужащих-добровольцев прошла углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к испытанию новой вакцины от коронавируса, сообщили в Минобороны.

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Первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углублённое медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента.

Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса

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