Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДобровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
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с чего всё началось

Добровольцы чувствуют себя здоровыми

Как прошла неделя, были ли изменения в самочувствии, рассказали сами участники клинических испытаний. Состояние здоровья первой и второй групп вакцинированных добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н.Н. Бурденко, хорошее.
Красная звездавчера в 17:00

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Как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса в России, рассказали врачи

Комсомольская правдавчера в 22:30

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

РЕН ТВ00:50

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

РИА Новости00:23

«Можем спасти многие жизни»: доброволец поделился впечатлениями после вакцинации

ТК Звезда01:04

Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19

РБК00:52

Стало известно о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Известиявчера в 22:00

Добровольцы чувствуют себя здоровыми

Красная звездавчера в 17:00
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом

Журналистка Ксения Собчак в своем блоге заявила, что сломала нос после неудачного падения и получила сотрясение мозга.
iReactor вчера в 08:48
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Политика

Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»

Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Российская газета 01:33
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Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
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Общество

Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
Политика

Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,1K
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
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Шоу-бизнес

Валерий Меладзе наслаждается карантином и общением с семьей

OAnews вчера в 02:29
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Политика

Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия вчера в 19:55
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Происшествия

ФСБ предотвратила ЧП на параде Победы в Москве

В Москве сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьёзный инцидент на параде Победы.
Газета Кемерова 24 июня в 21:55
Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс вчера в 14:02
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Авто

Kia готовит новый Kia Sorento для России

Премьера и старт продаж нового KIA Sorento в России ожидаются осенью 2020 года. Примерно в это же время он выйдет и на европейский рынок.
Автоновости дня вчера в 12:52
Происшествия

Стали известны мотивы солдата, повредившего перед парадом машину ФСО

Москва, 26 июня 2020, 08:33 — REGNUM Солдат-срочник Никита Еременко, который повредил машину ФСО перед парадом Победы в Москве, был забракован сотрудниками военной контраразведки ФСБ и психологами еще за неделю до шествия.
REGNUM 01:33
Финансы

Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота

На 1 июня драгметаллов в пересчете на золото хранилось в банках 79,57 т. Как изменились запасы золота в крупных банках В мае лидером роста запасов в пересчете на золото стал ВТБ.
РБК вчера в 23:30
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Путешествия

«Яндекс.Путешествия» выяснили планы россиян на летний отпуск

Большинство (44%) россиян, которые собираются куда-то поехать этим летом, планируют двухнедельную поездку, выяснили аналитики «Яндекс.Путешествий».
Коммерсантъ 01:00
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:22
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Политика

В Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore

RT на русском 24 июня в 20:05
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Общество

За сутки у 110 человек в Саратовской области выявлен коронавирус

На 25 июня в Саратовской области у 5892 человек подтверждено заражение коронавирусом, из них 2922 человека уже победили недуг, за сутки выздоровели 27 человек.
Kursk.com вчера в 03:06
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
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Общество

Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru вчера в 12:38
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Космос

Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни

РИА Новости 23 июня в 04:59
Шоу-бизнес

Дорогая мебель и натяжные потолки: новый ремонт в доме Ирины Акуловой

Ирина Акулова запустила и себя, и дом, в котором жила.
StarHit.ru вчера в 20:40
Происшествия

Суд изменил Владимиру Быкову меру пресечения

С конца прошлого года Быков находился под домашним арестом.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 09:43
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Общество

Оптовым торговым центрам в Новосибирске губернатор разрешил работать

Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 23:33
Культура

Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 24 июня в 16:57
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Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака

Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с Марией Ивлевой, с которой состоял в браке на протяжении 23 лет.
Gazeta.SPb вчера в 17:15
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