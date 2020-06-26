Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДобровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
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с чего всё началось

Добровольцы чувствуют себя здоровыми

Как прошла неделя, были ли изменения в самочувствии, рассказали сами участники клинических испытаний. Состояние здоровья первой и второй групп вакцинированных добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н.Н. Бурденко, хорошее.
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Тестирующие вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко рассказали о своем самочувствии

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РИА Новости00:23

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Красная звездавчера в 17:00
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Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России

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Общество

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Политика

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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
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Общество

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Политика

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О стабилизации эпидобстановки заявил воронежский губернатор

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Напомним, что в полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».
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Министр финансов Эстонии потребовал отставки президента страны

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме потребовал отставки действующего президента страны Керсти Кальюлайд, сообщает "Интерфакс".
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В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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Рассказов может покинуть «Спартак» летом. На игрока претендуют 3 клуба РПЛ и 1 из Европы

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