Коронавирус
RT на русскомДобровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
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с чего всё началось
Как прошла неделя, были ли изменения в самочувствии, рассказали сами участники клинических испытаний. Состояние здоровья первой и второй групп вакцинированных добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н.Н. Бурденко, хорошее.Красная звездавчера в 17:00
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