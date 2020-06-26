Как прошла неделя, были ли изменения в самочувствии, рассказали сами участники клинических испытаний. Состояние здоровья первой и второй групп вакцинированных добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н.Н. Бурденко, хорошее.

с чего всё началось

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

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