Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДобровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
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с чего всё началось

Добровольцы чувствуют себя здоровыми

Как прошла неделя, были ли изменения в самочувствии, рассказали сами участники клинических испытаний. Состояние здоровья первой и второй групп вакцинированных добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н.Н. Бурденко, хорошее.
Красная звездавчера в 17:00

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«Без страха и боли»: добровольцы описали ощущения от вакцины от COVID

РЕН ТВ05:37

«Будто витаминки вкололи»: доброволец поделился ощущениями от вакцинации от COVID-19

ТК Звезда04:49

Доброволец рассказал об ощущениях после введения вакцины от COVID-19

Известия03:23

Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19

РБК00:52

Тестирующие вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко рассказали о своем самочувствии

ТАСС03:34

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

РИА Новости00:23

Добровольцы чувствуют себя здоровыми

Красная звездавчера в 17:00
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
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Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной

Разработка реформы таможенной системы и предложения по дерегуляции в бизнесе были основными задачами, которые поставил перед Саакашвили президент Украины Владимир Зеленский во время назначения.
РБК 00:35
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель.
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Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
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Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

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РИА Новости 07:06
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Происшествия

Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.
News.ru вчера в 18:07
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Политика

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
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Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Футбол

Глава МИД Венгрии восхитился игрой Игоря Акинфеева

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что следит за карьерой российского вратаря Игоря Акинфеева.
РИА Новости 07:27
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Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
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Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
Ведомости 06:56
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM 04:52
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Общество

Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
Lenta.ru 07:19
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Энергетика

ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ вчера в 10:00
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Общество

В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
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Общество

Открывать авиасообщение начнут со странами СНГ

Согласно документу, международные полеты предлагается восстановить сначала со странами СНГ, после чего, в зависимости от эпидемиологической обстановки по коронавирусу, рассматривать возможность возобновления авиасообщения с конкретными странами.
Капитал страны вчера в 02:04
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Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
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Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

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Политика

Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил

Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
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Происшествия

Суд попросил заочно арестовать двух новых фигурантов дела Абызова

В Басманный суд в пятницу поступили ходатайства следствия о заочном аресте двух новых фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила - Абызова Владимира Ниязова и Сергея Столярова, оба находятся в международном розыске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества

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В Набережных Челнах собака набросилась на 11-летнюю девочку

Около 8 утра 25 июня собака породы американский акита напала на 11-летнюю девочку на остановке «Горэлектросеть» в поселке ЗЯБ.
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Собчак прилетела на суд над захватившим монастырь опальным священником

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На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
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