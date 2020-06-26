Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДобровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
Читать в источнике
Комментировать306
с чего всё началось

Добровольцы чувствуют себя здоровыми

Как прошла неделя, были ли изменения в самочувствии, рассказали сами участники клинических испытаний. Состояние здоровья первой и второй групп вакцинированных добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н.Н. Бурденко, хорошее.
Красная звездавчера в 17:00

Подробнее о событии

Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19

РБК00:52

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

РЕН ТВ00:50

Как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса в России, рассказали врачи

Комсомольская правдавчера в 22:30

«Можем спасти многие жизни»: доброволец поделился впечатлениями после вакцинации

ТК Звезда01:04

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

РИА Новости00:23

Стало известно о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Известиявчера в 22:00

Добровольцы чувствуют себя здоровыми

Красная звездавчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Общество

Сотрудники правительства Челябинской области заразились коронавирусом

Медики в Челябинской области диагностировали коронавирус у начальника управления общественных связей регионального правительства и двоих его подчиненных.
ТАСС 02:59
1
Общество

В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Счетной палаты.
РБК 01:41
17
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
318
Общество

В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок

Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок.
REGNUM вчера в 13:30
149
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
999
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,8K
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
257
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
5K
Здоровье

Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
5
Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
135
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
368
Футбол

Коронавирус выявили у шести футболистов «Оренбурга»

Коронавирусная инфекция выявлена у шести игроков и двух сотрудников футбольного клуба «Оренбург».
Известия вчера в 08:06
30
Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
1,6K
Здоровье

В Челябинской области выявили почти семь тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Челябинской области были зарегистрированы три случая смерти. Covid-19 оказался сопутствующим заболеванием.
Губерния (г. Челябинск) 02:46
Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
122
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
287
Театры

В Ростове закрылся независимый Театр 18+

В Ростове о своём закрытии сообщил Театр 18+. Новость появилась в официальном аккаунте театра 25 июня.
Rostov.ru вчера в 15:43
25
Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
37
Армия и оружие

Бомбардировщики B-21 готовятся прорвать оборону С-400

Piter.tv 02:07
7
Общество

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
4
Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

На фоне возросших экономических и геополитических угроз глобальные инвесторы будут более осторожными, учитывая, что многие рисковые активы находятся недалеко от докризисных уровней.
Российская газета 24 июня в 23:00
19
Интернет

Google согласился платить СМИ за новости

Google сообщила, что будет платить некоторым СМИ в Австралии, Бразилии и Германии за качественный контент и рассчитывает заключить больше сделок с другими медиа.
Вести.Ru вчера в 08:16
Общество

В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
680
Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Кино

В Сети появился кадр со съемок подводных сцен второй части «Аватара»

Кадр со съемок подводных сцен во второй части научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовали создатели картины в официальном аккаунте в Twitter.
Известия вчера в 20:28
Политика

Путин рассказал о противниках прямых выплат

Анонс телепередачи вышел в эфире телеканала "Россия 1".
Российская газета вчера в 17:28
787
Общество

Во Владимирской области за сутки выявили 51 случай коронавируса

Утром 26 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 51 лабораторно подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 02:32
828
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
663
Политика

Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России

Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
427
Как работают Яндекс.Новости?
Главное