Коронавирус
Газета.RuВолонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях. По их словам, прививка ничем не отличается от обычного укола в плечо.
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с чего всё началось
Как прошла неделя, были ли изменения в самочувствии, рассказали сами участники клинических испытаний. Состояние здоровья первой и второй групп вакцинированных добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н.Н. Бурденко, хорошее.Красная звездавчера в 17:00
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Общество
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Газета.Ru 04:22
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Авто
Введение новых правил тюнинга отложили до 2021 года
Ранее сообщалось, что новые требования при регистрации изменений в конструкции автомобиля должны вступить в силу с 1 июля этого года.
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Политика
Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43
Происшествия
Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке
Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия вчера в 05:42
Политика
Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии
Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии.
Компания вчера в 08:30
Авто
Названы самые дешевые и дорогие в обслуживании автомобили в Москве и Питере
Аналитики провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания (ТО) в Москве и Санкт-Петербурге на самые продаваемые машины в России.
Вечерняя Москва 05:26
Происшествия
Два новых фигуранта дела экс-министра Абызова объявлены в международный розыск
Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, новые фигуранты дела Абызова объявлены в международный розыск.
Эхо Москвы 06:14
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Игры
Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за два года разработки
Ютубер под ником Cycu1 провёл сравнение между двумя записями игрового процесса Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 02:18
Общество
Глава избиркома выиграла квартиру при голосовании
Жительница Омской области выиграла квартиру в лотерее «Мой регион», организованной местными властями и предпринимателями.
Брянские новости 05:14
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Кино
К Киану Ривз на съёмки «Матрицы 4» прилетела подруга
Актёр встретил Александру Грант в аэропорту Берлин-Шёнефельд Журналисты засняли пару около съёмочной площадки фильма "Матрица 4", работа над которым возобновилась на этой неделе в столице Германии.
Inc-news.ru 04:41
Политика
Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам
Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.
RT на русском 05:47
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Футбол
Глава МИД Венгрии рассказал о встрече с Акинфеевым
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о своём отношении к вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.
RT на русском 05:28
Армия и оружие
Присутствие Турции в Ливии вскружило Франции голову — Анкара
Военное присутствие Турции в Ливии вскружило голову правительству Франции, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар 25 июня, сообщает турецкое информационное агентство İhlas Haber Ajansı.
ИА Красная Весна 03:37
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию
«ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
Общество
Фонтаны и парки Петергофа откроются для посетителей 3 июля
Фонтаны и парки, входящие в дворцово-парковый комплекс государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф", откроются для посетителей 3 июля, сообщает ГМЗ.
РИА Новости 04:57
Космос
В 11 световых годах от Земли обнаружили две экзопланеты
Evo-rus.com 06:07
Общество
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08