Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВолонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях. По их словам, прививка ничем не отличается от обычного укола в плечо.
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с чего всё началось

Добровольцы чувствуют себя здоровыми

Как прошла неделя, были ли изменения в самочувствии, рассказали сами участники клинических испытаний. Состояние здоровья первой и второй групп вакцинированных добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н.Н. Бурденко, хорошее.
Красная звездавчера в 17:00

Подробнее о событии

«Обычный укол»: доброволец рассказал, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса

ТК Звезда04:23

Тестирующие вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко рассказали о своем самочувствии

ТАСС03:34

Доброволец рассказал об ощущениях после введения вакцины от COVID-19

Известия03:23

«Без страха и боли»: добровольцы описали ощущения от вакцины от COVID

РЕН ТВ05:37

Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19

РБК00:52

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

РИА Новости00:23

Добровольцы чувствуют себя здоровыми

Красная звездавчера в 17:00
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Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

Lenta.ru 04:40
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Экономика

Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»

«Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении.
РБК 02:45
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
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Общество

Песков прокомментировал дело Серебренникова

BFM.ru 05:49
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Авто

Введение новых правил тюнинга отложили до 2021 года

Ранее сообщалось, что новые требования при регистрации изменений в конструкции автомобиля должны вступить в силу с 1 июля этого года.
Тарантас Ньюс 05:18
Политика

Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43
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Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке

Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия вчера в 05:42
36
Политика

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии

Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии.
Компания вчера в 08:30
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Авто

Названы самые дешевые и дорогие в обслуживании автомобили в Москве и Питере

Аналитики провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания (ТО) в Москве и Санкт-Петербурге на самые продаваемые машины в России.
Вечерняя Москва 05:26
Происшествия

Два новых фигуранта дела экс-министра Абызова объявлены в международный розыск

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, новые фигуранты дела Абызова объявлены в международный розыск.
Эхо Москвы 06:14
Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
2,3K
Игры

Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за два года разработки

Ютубер под ником Cycu1 провёл сравнение между двумя записями игрового процесса Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 02:18
Общество

Глава избиркома выиграла квартиру при голосовании

Жительница Омской области выиграла квартиру в лотерее «Мой регион», организованной местными властями и предпринимателями.
Брянские новости 05:14
77
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Происшествия

В «Динамо» высказались об уголовном деле в отношении Сергеева

Газета.Ru 04:42
2
Кино

К Киану Ривз на съёмки «Матрицы 4» прилетела подруга

Актёр встретил Александру Грант в аэропорту Берлин-Шёнефельд Журналисты засняли пару около съёмочной площадки фильма "Матрица 4", работа над которым возобновилась на этой неделе в столице Германии.
Inc-news.ru 04:41
2
Политика

Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам

Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.
RT на русском 05:47
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
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Футбол

Глава МИД Венгрии рассказал о встрече с Акинфеевым

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о своём отношении к вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.
RT на русском 05:28
Армия и оружие

Присутствие Турции в Ливии вскружило Франции голову — Анкара

Военное присутствие Турции в Ливии вскружило голову правительству Франции, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар 25 июня, сообщает турецкое информационное агентство İhlas Haber Ajansı.
ИА Красная Весна 03:37
Финансы

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию

«ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:55
5
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
979
Общество

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
142
Общество

Фонтаны и парки Петергофа откроются для посетителей 3 июля

Фонтаны и парки, входящие в дворцово-парковый комплекс государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф", откроются для посетителей 3 июля, сообщает ГМЗ.
РИА Новости 04:57
2
Космос

В 11 световых годах от Земли обнаружили две экзопланеты

Evo-rus.com 06:07
1
Общество

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
52
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