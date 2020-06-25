Как прошла неделя, были ли изменения в самочувствии, рассказали сами участники клинических испытаний. Состояние здоровья первой и второй групп вакцинированных добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н.Н. Бурденко, хорошее.

с чего всё началось

Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях. По их словам, прививка ничем не отличается от обычного укола в плечо.

Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

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