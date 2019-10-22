с чего всё началось

Страховать добровольные пенсионные накопления предлагают экономисты в случае, если средства достигают размера до 1,4 миллиона рублей. Ответственным за страхование планируется назначить Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Общество Верховный суд обязал Украину выплатить 144 миллиона долларов «Татнефти» Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего на тот момент — около 144 миллионов долларов.

Общество Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.

Шоу-бизнес Светлана Хоркина во второй раз стала мамой Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.

Политика Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате» Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.

Шоу-бизнес Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.

Футбол «Матч ТВ» неожиданно покажет центральный матч 14-го тура Стало известно расписание телетрансляций матчей 14-го тура российской Премьер-лиги, которые состоятся с пятницы по воскресенье.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Единоборства Рой Джонс принял вызов Бернарда Хопкинса Рой Джонс и Бернард Хопкинс дважды встречались на ринге. Сначала в 1993 году сильнее оказался Джонс, а в 2010 году — Хопкинс.

Происшествия Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права» «Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.

Здоровье Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе Известный диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл рассказала, как правильное начало дня поможет избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья.

Здоровье Названы 3 молочных продукта, которые провоцируют риск рака простаты Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.

Происшествия Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.

Происшествия Под Челябинском от отравления газом в жилом доме погибли пять человек Пять человек погибли, по предварительным данным, от отравления угарным газом в жилом доме поселка Роза Коркинского района Челябинской области, еще двое доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

Армия и оружие Турция прекратила военную операцию в Сирии Согласно заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, начиная с 12:00 23 октября, на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые начнут совместное патрулирование района, пишет ТАСС.

Футбол Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем Снимки опубликовало РИА Новости. Новый вагон стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи.

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Происшествия Во врезавшемся в здание автомобиле погибли водитель и пассажир По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в автомобиле находились семь человек.

Политика Посол США на Украине дал показания против Трампа Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Космос Астрономы наблюдали гибель планет земного типа Например, внутренние планеты Солнечной системы образовались в условиях сравнительного изобилия кислорода, однако объяснить это до сих пор не удается, а значит, нельзя сказать, насколько уникальна такая ситуация в Галактике.

Общество Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.