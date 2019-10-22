Экономика

Газета.RuГазета.RuДобровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
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с чего всё началось

Вернуть по гарантии: государство будет страховать добровольные пенсии

Для добровольцев Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Известиявчера в 21:01

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«Известия»: государство намерено страховать добровольные пенсии россиян

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«Известия»: добровольные пенсионные накопления россиян будут застрахованы государством

ТАССвчера в 22:36

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Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Газета.Ruвчера в 22:55

СМИ сообщили о страховании добровольных пенсионных накоплений россиян

РБК00:07

Вернуть по гарантии: государство будет страховать добровольные пенсии

Известиявчера в 21:01
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Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 06:40
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Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
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Общество

Обещавшая не рожать британка забеременела в 22-й раз

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Рост долговой нагрузки наблюдается у всех заёмщиков

Сегодня, 21 октября 2019 года, стало известно, что за последние полгода показатель долговой нагрузку вырос у всех заёмщиков, вне зависимости от уровня их доходов.
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Общество

Аналитики оценили доступность газа для населения в Томской области

Томская область заняла 12 место из 73-х в рейтинге регионов страны с самым доступным газом для населения.
vtomske.ru вчера в 04:45
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На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
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Происшествия

В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению

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Российская газета 06:18
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Газета.Ru 05:18
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Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225

В настоящее время в мире существует лишь один лётный экземпляр Ан-225.
News.ru 01:41
Происшествия

СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска

Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
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На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
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Экономика

За 9 месяцев «Полюс» увеличил производство золота на 13%

В 3-м квартале выпуск золота составил почти 753 тыс. унций, что на 9% больше результата 3-го квартала 2018 года.
Финмаркет 07:28
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