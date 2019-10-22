Экономика
Газета.RuДобровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Для добровольцев Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 21:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 00:30, Ашберн
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Футбол
Роналду считает победу над «Локомотивом» в ЛЧ важнее «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что победа над "Локомотивом" в Лиге чемпионов для него сейчас важнее, чем индивидуальные награды.
Футбол
France Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина
Издание France Football опубликовало список номинантов на награду имени Льва Яшина, которую получит лучший вратарь 2019 года.
Здоровье
Центр имени Алмазова в Петербурге отметили золотой табличкой ВОЗ
Церемония присвоения Центру Алмазова статуса сотрудничающего центра состоялась в рамках форума регионов по кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, который проходил в Петербурге.
Политика
Горбачев назвал победителей в холодной войне
Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро идут вниз
В свою очередь, евро в понедельник на открытии подорожал на одну копейку по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,21 рубля.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Политика
Экс-премьер Латвии заявил о попадании страны в «пятую точку»
Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил, что государство угодило в "пятую точку" по вине политиков, пришедших ему на смену.
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Игры
Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy
Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 выдал ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Кино
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
Происшествия
Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании – собственника золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб в Красноярском крае.
Общество
Врачи рассказали, что помогает нормализовать давление без лекарств
Если давление начинает «скакать», нормализовать его, по мнению врачей, в первую очередь помогает специальный рацион из фруктов, круп и овощей, а также адекватная физическая активность.
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Здоровье
Психиатр объяснил рост продаж психотропных препаратов в России
Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович назвал причины возросшей популярности психотропных препаратов у россиян.
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза
Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.
Общество
Профсоюз: Учителя края выйдут на улицы в случае отмены районных коэффициентов
Председатель краевой организации профсоюза работников образования Нина Окунева 21 октября заявила о готовности забайкальских учителей отстаивать на улицах свои зарплаты, которые, как считают профсоюзы, могут пострадать в 2020 году от реформы по упразднению норм советского законодательства в России.
Общество
Коломойский оценил песню о Гонтаревой, чья «хата сгорела от стыда»
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский оценил юмористический номер студии "Квартал 95" с участием народного хора имени Григория Веревки на инцидент с пожаром в доме бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Политика
Донбасс без автономии назвали победой Украины над Россией
Говорить о реальном начале урегулирования отношений Незалежной и России можно будет лишь после того, как президент РФ приедет на Украину и признает свою вину за все.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала помолвочное кольцо
Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.