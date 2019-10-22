Экономика

Газета.RuГазета.RuДобровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
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с чего всё началось

Вернуть по гарантии: государство будет страховать добровольные пенсии

Для добровольцев Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Известиявчера в 21:01

Подробнее о событии

Вернуть по гарантии: государство будет страховать добровольные пенсии

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«Известия»: добровольные пенсионные накопления россиян будут застрахованы государством

ТАССвчера в 22:36

СМИ сообщили о страховании добровольных пенсионных накоплений россиян

РБК00:07

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РЕН ТВвчера в 22:04

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URA.Ruвчера в 23:10

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Газета.Ruвчера в 22:55

Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян

News.ruвчера в 23:15
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
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