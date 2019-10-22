Для добровольцев Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.

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