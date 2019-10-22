с чего всё началось

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.

Футбол Сарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1) остался недоволен реализацией опасных моментов своих подопечных.

Общество Правительство Украины обязало «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР «Нафтогаз Украины» должен поставлять газ ДНР и ЛНР без учёта долгов, сказано в постановлении №875 от 12 октября 2019 года, опубликованном на официальном сайте правительства Украины.

Политика Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".

Политика Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.

Армия и оружие Турция прекратила военную операцию в Сирии Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Кино Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Наука На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Экономика Долларовых миллиардеров в России стало больше В России за год возросло число долларовых миллиардеров.

Армия и оружие Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".

Происшествия Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.

Общество Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.

Общество Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.

Политика «Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.

Общество Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Армия и оружие Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.

Экономика В резком росте доходов россиян усомнились Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.