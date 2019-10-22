Экономика
Газета.RuДобровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
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с чего всё началось
"За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад", — поясняет "Известиям" необходимость центрального оператора НПО вице-президент блока доверительного управления ВЭБ Александр Попов.РЕН ТВвчера в 22:04
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Армия и оружие
Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами
Президент Сирии Башар Асад в Идлибе встретился с военнослужащими и впервые прокомментировал размещение войск на границе с Турцией в рамках договоренностей с курдами.
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Общество
Законопроект о вытрезвителях поддержал профильный комитет Госдумы
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который дает право регионам создавать вытрезвители.
Происшествия
СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска
Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Авто
Автомобили каршеринга начали продавать пользователям
Продажу своего автопарка компания YouDrive, предлагающая услуги каршеринга, начала 21 октября.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз — олимпийская чемпионка сообщила о прибавлении в семье на личной странице в Instagram.
Культура
Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов»
Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Минобороны отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение
Технологии
Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
Происшествия
Задержанный сорвал батарею в отделе полиции и умер от ожогов
В Калининграде в отделе полиции по Московскому району 36-летний задержанный повредил батарею отопления и ошпарился кипятком.
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
Ранее члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
Здоровье
Детское отделение хирургии закрыли в больнице Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде закрыли детское отделение хирургии в больнице № 40, расположенной в Автозаводском районе.
Кино
Первые зрители оценили продолжение «Терминатора»
В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Политика
Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Общество
Дело Серебренникова вернули в суд
Уголовное дело театрального и кинорежиссера Кирилла Серебренникова вернулось в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение суда.
Политика
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
Футбол
Защитник «Рубина» переведен из реанимации
В нынешнем розыгрыше молодежного первенства России Вячеслав Фомин провел двенадцать матчей, но не смог отметиться результативными действиями.
Музыка
Фанатка Киркорова станцевала с ним в Сыктывкаре
Поклонница короля российской эстрады Филиппа Киркорова вышла на сцену во время его выступления в Сыктывкаре и показала зажигательные танцы под хит «Ибица».
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк платит за лечение
Стало известно, сколько актриса Анастасия Заворотнюк платит за лечение в медицинском центре на Рублевке.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова перестала скрывать возлюбленного
Экономика