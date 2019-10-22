Экономика

Газета.RuГазета.RuДобровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
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с чего всё началось
"За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад", — поясняет
 "Известиям" необходимость центрального оператора НПО вице-президент блока доверительного управления ВЭБ Александр Попов.
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