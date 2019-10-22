с чего всё началось

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.

Армия и оружие Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами Президент Сирии Башар Асад в Идлибе встретился с военнослужащими и впервые прокомментировал размещение войск на границе с Турцией в рамках договоренностей с курдами.

Общество Законопроект о вытрезвителях поддержал профильный комитет Госдумы Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который дает право регионам создавать вытрезвители.

Шоу-бизнес Светлана Хоркина во второй раз стала мамой Светлана Хоркина стала мамой во второй раз — олимпийская чемпионка сообщила о прибавлении в семье на личной странице в Instagram.

Культура Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов» Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кино Первые зрители оценили продолжение «Терминатора» В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.

Политика Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.

Общество Дело Серебренникова вернули в суд Уголовное дело театрального и кинорежиссера Кирилла Серебренникова вернулось в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение суда.

Политика Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу «Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.

Политика Отношение к русским в Эстонии улучшилось Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.

Происшествия МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.

Футбол Защитник «Рубина» переведен из реанимации В нынешнем розыгрыше молодежного первенства России Вячеслав Фомин провел двенадцать матчей, но не смог отметиться результативными действиями.