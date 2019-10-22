с чего всё началось

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Политика В МИДе указали на выгоду Киева в случае признания Крыма российским Если Киев признает Крым российской территорией, то это станет хорошей основой для проведения переговоров по морской границе между Россией и Украиной, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА "Новости".

Общество В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.

Политика Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.

Экономика РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн По расчетам РЖД, общая стоимость будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород оценивается в 2,295 трлн руб. Такие цифры, как пишет газета "Коммерсантъ", содержатся в предложениях РЖД, которые направлены в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства.

Экономика Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке "Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".

Экономика Россияне стали чаще покупать красную икру Жители России стали покупать деликатес не только чаще, но и больше за один раз.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.