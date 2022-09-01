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Добыча «Газпрома» снизилась за первые восемь месяцев 2022 года на 14,6%

«Газпром» отчитался о добыче и поставках газа за последние восемь месяцев текущего года.
Коммерсантъ
"Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.
ТАСС
На 30 августа запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 54,2 млрд куб. м.
ТАСС
По части добычи топлива в 2021 году «Газпром» достиг лучшего показателя за последние 13 лет.
Коммерсантъ

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«Газпром» снизил добычу так, как сократил экспорт
Евразия Daily11:44
«Газпром» снизил объем добычи газа на 14,6%
Ведомости12:50
Добыча «Газпрома» снизилась за первые восемь месяцев 2022 года на 14,6%
Коммерсантъ12:16
«Газпром» с начала года снизил экспорт газа на 37,4%
Профиль11:47
«Газпром» с начала года снизил экспорт газа на 37,4%
Российская газета11:46
«Газпром» с начала года сократил объем добычи газа на 14,6% и снизил экспорт на 37,4%
Газета.Ru12:57
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