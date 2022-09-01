КоммерсантъДобыча «Газпрома» снизилась за первые восемь месяцев 2022 года на 14,6%«Газпром» отчитался о добыче и поставках газа за последние восемь месяцев текущего года.Коммерсантъ"Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.ТАССНа 30 августа запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 54,2 млрд куб. м.ТАССПо части добычи топлива в 2021 году «Газпром» достиг лучшего показателя за последние 13 лет.КоммерсантъЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПрофильРоссийская газетаРБК ИнвестицииT24РБКПодробнее о событии«Газпром» снизил добычу так, как сократил экспортЕвразия Daily11:44«Газпром» снизил объем добычи газа на 14,6%Ведомости12:50Добыча «Газпрома» снизилась за первые восемь месяцев 2022 года на 14,6%Коммерсантъ12:16«Газпром» с начала года снизил экспорт газа на 37,4%Профиль11:47«Газпром» с начала года снизил экспорт газа на 37,4%Российская газета11:46«Газпром» с начала года сократил объем добычи газа на 14,6% и снизил экспорт на 37,4%Газета.Ru12:57Экспорт газа «Газпромом» в страны дальнего зарубежья с начала года снизился на 37,4%T2411:26Показать ещёОценить3Поделиться