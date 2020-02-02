Энергетика
ВедомостиДобыча «Газпрома» в январе упала на 6% из-за аномально теплой погоды
Добыча природного газа «Газпромом» в январе снизилась на 6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 44,3 млрд кубометров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные данные ЦДУ ТЭК. Причиной такой динамики агентство называет неожиданно теплую для середины зимы погоду.
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с чего всё началось
Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.Интерфаксвчера в 00:51
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«Газпром» в январе снизил добычу природного газа по сравнению с 2019 годом
Красная веснавчера в 02:13
Из-за тёплой зимы добыча «Газпрома» в январе упала до минимума за три года
Говорит Москвавчера в 14:36
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