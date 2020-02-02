Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.

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Добыча природного газа «Газпромом» в январе снизилась на 6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 44,3 млрд кубометров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные данные ЦДУ ТЭК. Причиной такой динамики агентство называет неожиданно теплую для середины зимы погоду.

Добыча «Газпрома» в январе упала на 6% из-за аномально теплой погоды

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