Энергетика
ВедомостиДобыча «Газпрома» в январе упала на 6% из-за аномально теплой погоды
Добыча природного газа «Газпромом» в январе снизилась на 6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 44,3 млрд кубометров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные данные ЦДУ ТЭК. Причиной такой динамики агентство называет неожиданно теплую для середины зимы погоду.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.Интерфакс00:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Общество
С 1 февраля кубанским льготникам повысят социальные выплаты
С 1 февраля увеличивается ряд социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Транспорт
Россия приостановит пассажирское сообщение с Китаем
Из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно.
Происшествия
В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих
29 ноября прошлого года мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила на закрытом корпоративе в Ростове
Издание пишет, что Бузова потребовала для передвижения Maybach с водителем, который должен хорошо знать историю города.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим госпитализировали
Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Политика
Президент Эстонии: Тартуский мирный договор действует
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, передает РИА "Новости".
Происшествия
Израиль не пустил в страну китайцев из России и отправил их в Москву
Власти Израиля не пустили в страну прибывших из России 35 граждан Китая и отправили их обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса.
Энергетика
Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть
Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
Политика
В Кремле заявили, что визит Нетаньяху был согласован в течение суток
Как заявляет представитель Кремля, визит Нетаньяху был согласован в течение суток за три дня до его приезда.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Происшествия
Во Внуково объяснили инцидент с потребовавшей сойти с рейса Собчак
Самолет Airbus 320 авиакомпании «Россия», готовившийся выполнить рейс SU6034 Москва — Санкт-Петербург, был вынужден задержаться из-за пассажира, потребовавшего сойти с рейса.
Шоу-бизнес
10 самых неловких моментов премии «Оскар»
В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет вручение наград премии «Оскар».
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Кино
Трейлер фильма «Форсаж 9» появился в сети
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.
Игры
Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем
Происшествия
В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.
Общество
Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии из Уханя
Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии, которых Берлин эвакуировал из эпицентра коронавируса в Китае, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.
Происшествия
Пропавшая в Саратове девушка найдена погибшей
Армия и оружие
Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт
Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Экономика
Спекулянты в США впервые в январе сократили ставки на рост рубля
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) продемонстрировали первое недельное сокращение в январе.
Авто
Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до России
Китайский автопроизводитель GAC сообщил о выходе на российский рынок двух новинок – минивэна и кроссовера.