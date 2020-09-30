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ТАСС
ТАСС

Добыча нефти и газа на Сахалине выросла за январь-сентябрь на 5-8%

В прошлом году была рекордная добыча газа и нефти. В этом году мы рассчитываем, что тоже будет рекордная, потому что на сегодняшний момент не падение происходит, наоборот - рост добычи на 5-8%.В источнике
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ТАСС

Добыча нефти и газа на Сахалине выросла за январь-сентябрь на 5-8%

ТАСС04:59
EastRussia

Нефтегазовый индустриальный парк создадут на Сахалине

EastRussia04:56
Интерфакс - Россия

Сахалинская область собирается увеличить долю нефтесервисов на своей территории до 25%

Интерфакс - Россия18:39
SakhalinMedia.ru

Губернатор Валерий Лимаренко дал старт Дальневосточному энергетическому форуму 30 сентября

SakhalinMedia.ru05:19
АСТВ

Лимаренко предложил давать дальневосточную ипотеку вахтовикам «Сахалина-2»

АСТВ18:54
Сахалин.Инфо

В Южно-Сахалинске открылась конференция «Нефть и газ»

Сахалин.Инфо20:41
РИА Сахалин-Курилы

На Сахалине подвели итоги первого дня Дальневосточного энергетического форума

РИА Сахалин-Курилы05:34

Видеоконференции Google Meet останутся бесплатными до марта 2021 года

Google Meet предлагает своим пользователям многочисленные бонусы, в частности, расширенное число участников видеовстреч – до 250 человек, возможность внутренних живых показов и записи видеовстречи на Google Drive.
Ореанда-Новости04:21
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Кремль отреагировал на сообщения о турецких военных в Карабахе

Российские военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения об участии турецких военных в конфликте.
Lenta.ru06:06

Дзюба признан РФС лучшими игроком по итогам сезона РПЛ

Петербургский "Зенит", форвард команды Артем Дзюба и главный тренер Сергей Семак признаны Российским футбольным союзом (РФС) лучшими клубом, игроком и тренером по итогам сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается в официальном Telegram-канале РФС.
РИА Новости06:11

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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