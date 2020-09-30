Добыча нефти и газа на Сахалине выросла за январь-сентябрь на 5-8%
В прошлом году была рекордная добыча газа и нефти. В этом году мы рассчитываем, что тоже будет рекордная, потому что на сегодняшний момент не падение происходит, наоборот - рост добычи на 5-8%.В источнике
Подробнее о событии
Сахалинская область собирается увеличить долю нефтесервисов на своей территории до 25%
Интерфакс - Россия18:39
На Сахалине подвели итоги первого дня Дальневосточного энергетического форума
РИА Сахалин-Курилы05:34