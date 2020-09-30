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ТАСС
ТАСС

Добыча нефти и газа на Сахалине выросла за январь-сентябрь на 5-8%

В прошлом году была рекордная добыча газа и нефти. В этом году мы рассчитываем, что тоже будет рекордная, потому что на сегодняшний момент не падение происходит, наоборот - рост добычи на 5-8%.В источнике
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ТАСС

Добыча нефти и газа на Сахалине выросла за январь-сентябрь на 5-8%

ТАСС04:59
Сахалин.Инфо

В Южно-Сахалинске открылась конференция «Нефть и газ»

Сахалин.Инфо20:41
РИА Сахалин-Курилы

На Сахалине подвели итоги первого дня Дальневосточного энергетического форума

РИА Сахалин-Курилы05:34
SakhalinMedia.ru

Губернатор Валерий Лимаренко дал старт Дальневосточному энергетическому форуму 30 сентября

SakhalinMedia.ru05:19
АСТВ

Лимаренко предложил давать дальневосточную ипотеку вахтовикам «Сахалина-2»

АСТВ18:54
EastRussia

Нефтегазовый индустриальный парк создадут на Сахалине

EastRussia04:56
Интерфакс - Россия

Сахалинская область собирается увеличить долю нефтесервисов на своей территории до 25%

Интерфакс - Россия18:39

Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе.
Lenta.ru06:41
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В США потерпел крушение истребитель F-35B

Вашингтон, 30 сентября 2020, 11:24 — REGNUM Истребитель F-35B третьего авиакрыла Корпуса морской пехоты США разбился из-за того, что во время заправки в воздухе в небе штата Калифорния задел самолет-заправщик KC-130J.
REGNUM04:24
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В ГБР Украины опровергли отказ двигателя потерпевшего крушение Ан-26

Информация об отказе двигателя военно-транспортного самолёта Ан-26, который разбился 25 сентября в Харьковской области, не соответствует действительности, заявил руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) Украины Максим Борчаковский.
RT на русском06:58
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Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее

Бывшая студентка Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Пржигодзкая рассказала о побоях, которые ей нанес в 2008 году историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда Петербурга.
РИА Новости07:22
16

Налоговый капитал для самозанятых до 18 лет превысит 22 тысячи рублей

Молодые люди в возрасте до 18 лет, впервые зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, получат дополнительный налоговый вычет в размере 12,1 тысячи рублей.
Российская газетавчера в 05:22
45

«Краснодар» сыграет с ПАОКом за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов Данная стадия является единственной на квалификационном этапе данного еврокубкового сезона, где команды смогут сыграть друг с другом дважды.
Честный рейтинг букмекеров03:15