Энергетика
КоммерсантъРоссия снизила добычу нефти в мае более чем на 15%
За первые пять месяцев 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России снизилась на 2,6% к аналогичному периоду 2019 года, составив 226,48 млн т. Среднесуточная добыча в январе—мае зафиксирована на уровне 10,92 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В мае 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 39,7 млн тонн, что на 15,5% ниже уровня аналогичного месяца предыдущего года, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.Интерфакс01:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Происшествия
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
В Мурманске из-за паводка рухнул единственный железнодорожный мост, соединявший город с остальной Россией.
Рамблер вчера в 22:33
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске дал отпор судебным приставам
RuNews24.ru 04:54
Происшествия
Независимая судмедэкспертиза показала причину смерти Джорджа Флойда
Погибший при задержании полицией США Джордж Флойд скончался от удушья, к такому выводу пришла независимая экспертиза, проведенная по желанию семьи погибшего в Миннеаполисе чернокожего, сообщил 2 июня адвокат семьи Флойда Бенджамин Крэмп в своем Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 18:08
Политика
Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
Общественное телевидение России вчера в 09:55
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru 31 мая в 09:55
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Политика
Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали беспорядки в США, это не вопрос двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Здоровье
Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом
Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил губернатор Нижегородской области.
Нижний Новгород on-line 05:33
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Финансы
Доллар опустился ниже 69 рублей
Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта.
Коммерсантъ 03:26
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
Общество
Жителям России старше 65 лет продлили срок выдачи больничных
Москва, 1 июня 2020, 14:53 — REGNUM Работающие жители России 65 лет и старше, соблюдающие санитарный режим, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно.
REGNUM вчера в 07:53
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в РФ
Samsung The Sero может поворачиваться на 90 градусов. Samsung в России начала продажи нового телевизора с поворотным экраном.
Piter.tv вчера в 14:30
Происшествия
Росгвардия объяснила убийство екатеринбуржца после кражи обоев
«Необходимо понимать, что до прибытия спецназа Росгвардии к месту, где закрылся в квартире гражданин, который, кстати, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, совершил не какое-то мелкое преступление, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкое — разбойное нападение, в ходе которого угрожал ножом персоналу», - отмечается в сообщении.
Европейско-Азиатские новости 05:43
Политика
Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»
Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного Театра Наций народный артист Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад Собянина президенту Владимиру Путину.
РБК 05:40
Армия и оружие
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Индия стянула к границе с КНР десятки тяжелых танков российского производства Т-90.
Что происходит вчера в 08:09
Происшествия
Приговор за наркотрафик ФСБ не устроил прокуроров
ЮОВС рассмотрит апелляционное представление на приговор Волгоградского гарнизонного военного суда, которое внесли военные прокуроры, представлявшие на процессе обвинение.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru вчера в 14:30
Экономика
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru вчера в 04:55
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Общество
Роскачество проверило и сравнило водопроводную и бутилированную воду
«Судя по результатам исследования, качество водопроводной воды полностью соответствует нормативам СанПиНа для воды из-под крана, но, тем не менее, в целом уступает качеству бутилированной», — отмечается в сообщении.
Парламентская газета 03:27
Армия и оружие
В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России
Газета.Ru вчера в 08:59