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Добыча нефти на «Сахалин-1» на фоне санкций упала в 22 раза

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за введенных ограничений сократилась в 22 раза, до 10 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Finam.Ru
В 2023 году бюджет Сахалина недополучит около 38 млрд рублей — 26% от уровня собственных доходов региона в 2022 году, уточнил Трутнев.
Секрет фирмы
В марте компания ExxonMobil, являющаяся оператором "Сахалина-1" с долей 30%, заявила о намерении выйти и проекта из-за событий на Украине.
ПРАЙМ
У проекта «Сахалин-2», оператором которого выступает подконтрольная «Газпрому» Sakhalin Energy, не возникало существенных проблем ни с добычей, ни с производством СПГ.
Коммерсантъ

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Добыча нефти на «Сахалин – 1» сократилась с 220 000 до 10 000 баррелей в сутки
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