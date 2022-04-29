Lenta.ruДобыча нефти сократилась на 8,7 процента в апреле в России на фоне санкцийРоссия сократила среднесуточную добычу нефти в апреле на фоне западных санкций на 8,7 процента по сравнению с уровнем марта — до 1,37 миллиона тонн.Lenta.ruПадение обусловлено отказом европейских трейдеров от покупок нефти у российских госкомпаний, а также трендом на снижение переработки внутри страны, сообщает «Коммерсантъ».Lenta.ruЗначительно сократилось производство на проекте «Сахалин-1».Lenta.ruОператор проекта Exxon Neftegas снизил добычу почти на 11 процентов — до 25,3 тысячи тонн в сутки.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоссия сократила среднесуточную добычу нефтиГоворит Москва02:29Добыча нефти в России в условиях санкций снизилась почти на 9%Бизнес журнал02:28Процентов — настолько сократилась добыча нефти в России за 26 дней апреляАктуальные комментарии02:27Добыча нефти сократилась на 8,7 процента в апреле в России на фоне санкцийLenta.ru02:14Россия сократила добычу нефти в апреле почти на 9%Коммерсантъ18:54Показать ещёОценить15Поделиться