Будьте в Плюсе

Добыча нефти сократилась на 8,7 процента в апреле в России на фоне санкций

Россия сократила среднесуточную добычу нефти в апреле на фоне западных санкций на 8,7 процента по сравнению с уровнем марта — до 1,37 миллиона тонн.
Lenta.ru
Падение обусловлено отказом европейских трейдеров от покупок нефти у российских госкомпаний, а также трендом на снижение переработки внутри страны, сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru
Значительно сократилось производство на проекте «Сахалин-1».
Lenta.ru
Оператор проекта Exxon Neftegas снизил добычу почти на 11 процентов — до 25,3 тысячи тонн в сутки.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Россия сократила среднесуточную добычу нефти
Говорит Москва02:29
Добыча нефти в России в условиях санкций снизилась почти на 9%
Бизнес журнал02:28
Процентов — настолько сократилась добыча нефти в России за 26 дней апреля
Актуальные комментарии02:27
Добыча нефти сократилась на 8,7 процента в апреле в России на фоне санкций
Lenta.ru02:14
Россия сократила добычу нефти в апреле почти на 9%
Коммерсантъ18:54

Интересное

ФСБ обнародовала новые архивные документы о самоубийстве Адольфа Гитлера в 1945 году

ФСБ России обнародовала новые архивные материалы о самоубийстве главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера в конце апреля 1945 года.
РИА Новости01:12

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ погранпункта из миномета

Погранпункт был обстрелян Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.
Lenta.ru02:17

Лидер АдГ Круппала: замораживание активов вынудило Россию ввести оплату за газ в рублях

Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
РИА Новости02:15

«Ъ»: в состав ВТБ могут войти «Открытие» и РНКБ

О возможном вхождении в состав ВТБ банка «Открытие» и РНКБ (Российского национального коммерческого банка), пишет «Коммерсантъ».
BFM.ru00:18

Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну

США, Британия и Германия способны первыми напасть на Россию в случае начала Третьей мировой войны. Об этом пишет Daily Express.
Pravda.Ru23:56

Госдума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗ

Государственная дума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения, сообщает газета "Известия".
Газета.Ru18:29

Президент Казахстана Токаев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает вынести на всенародный референдум вопрос внесения поправок в конституцию, направленных на модернизацию и демократизацию политической системы страны.
РИА Новости02:26

Суд удовлетворил ходатайство экс-министра Улюкаева об условно-досрочном освобождении

Суд в Твери удовлетворил ходатайство экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Твери.
РИА Новости02:14

Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты Юга и Центра России до 7 мая

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 7 мая 2022 года 3:45 мск", — говорится в публикации на сайте ведомства.
РИА Новости02:43

CNN сообщил о гибели наемника из США на Украине

На Украине погиб гражданин США, работавший на частную военную компанию (ЧВК), сообщает телеканал CNN со ссылкой на его семью.
РБК01:32