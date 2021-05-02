Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Добыча нефти в РФ за четыре месяца снизилась на 10,1%

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-апреле 2021 года снизился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 167,94 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,26 млн баррелей.В источнике
ИА Красная Весна
Коммерсантъ
ФАН
Новые Известия
News.ru
Expert.ru
URA.Ru
Реальное время
Общественная служба новостей
Экономика сегодня
Lenta.ru

С чего всё началось

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за четыре месяца снизился на 20,5%

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2021 года составил 66,65 млн тонн, что на 20,5% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,07 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.
Интерфакс02:46

Подробнее о событии

Добыча нефти в России в апреле снизилась на 7,8%

ТАСС03:03

В России снизилась добыча нефти

URA.Ru05:32

Поставки российской нефти в дальнее зарубежье сократились с начала 2021 года

ФАН04:21

Добыча нефти в России с начала года снизилась на 10%

Эхо Москвы03:32

Россия сократила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья

Экономика сегодня03:30

В России снизилась добыча нефти

Lenta.ru08:02

Добыча «Газпрома» в апреле оказалась чуть ниже докризисного 2019 года

Интерфакс03:16
Интересное

Daily Express: корабли ВМФ России перехватили крупнейшую флотилию Британии

Некоторое время назад самая крупная за последние за последние сорок лет военно-морская флотилия во главе с флагманским авианосцем HMS Queen Elizabeth вышла в море и тут же была перехвачена российскими кораблями-шпионами.
ПолитРоссия05:35

Водохранилища Крыма в апреле пополнились из-за осадков и таяния снега

Таяние остатков снега в горных районах, сопровождаемое дождями, в первой половине апреля способствовало поддержанию повышенной водности на большинстве рек северного предгорья, заявили гидрологи.
Известия01:17