Энергетика
ИнтерфаксСреднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню
Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
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Автоспорт
Россиянин Смоляр впервые выиграл гонку «Формулы-3»
Bookmaker-ratings.ru 05:15
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Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ходе рабочего визита посетила крымский город Феодосию.
Территория новостей 02:49
Происшествия
Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму
RT на русском вчера в 07:43
Общество
В Севастополе выявлено три новых случая коронавируса
За минувшие сутки на территории Крыма зарегистрировали 28 новых случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 05:26
Общество
Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»
Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва вчера в 10:57
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Здоровье
Коронавирус в Костромской области за сутки подтвердился у 28 человек
В Костромской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом, узнал KOSTROMA.TODAY. За сутки диагноз подтвердился у 28 человек.
Kostroma.Today вчера в 04:00
Авто
С начала лета через Крымский мост проехало более миллиона автомобилей
За июнь и июль 2020 года по Крымскому мосту проехало более миллиона автомобилей.
Автоновости дня вчера в 17:07
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 вчера в 12:42
Общество
В России выявили 5427 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 5427 новых случаев коронавируса, 70 человек умерли, 3649 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 03:31
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Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Школа фигурного катания уехала на сборы в Крым — заниматься юными фигуристами будет Илья Авербух.
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Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 31 июля в 02:51
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
Происшествия
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина
Российская газета 05:16
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Киберспорт
В Grounded сыграли более миллиона человек за два дня после релиза
За два дня после релиза ранней версии Grounded ее запустили более миллиона человек.
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Общество
Православные Марий Эл отмечают Ильин день
Первая православная церковь, построенная в Киеве еще до Крещения Руси, при князе Игоре, была во имя пророка Илии.
Волжская правда (г. Волжск) 04:51
Общество
«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре
Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.
RT на русском 04:52
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Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова
Недавно стало известно, что на ее место претендует Мария Рыбакова, ведущая канала «Москва 24».
OAnews вчера в 06:58
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Общество
Россияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме
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Экономика сегодня 05:31
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 31 июля в 10:20
Общество
Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе
Примечания вчера в 10:59