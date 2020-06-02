Энергетика

Газета.RuГазета.RuДобыча нефти в РФ в мае снизилась более чем на 17%

Среднесуточная добыча нефти в России в мае 2020 года составила 9,388 млн баррелей в день, что на 17,2% меньше, в чем предыдущем месяце, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ.
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