Энергетика
ТАССДобыча нефти и конденсата в России сократилась в мае на 15,6%
Добыча нефти и газового конденсата в России в мае 2020 года упала на 15,6% в годовом выражении - до 39,7 млн тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК. В январе - мае добыча снизилась на 2,6% - до 226 млн тонн.
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В мае 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 39,7 млн тонн, что на 15,5% ниже уровня аналогичного месяца предыдущего года, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.Интерфакс01:53
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