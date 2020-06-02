Энергетика

ТАССТАССДобыча нефти и конденсата в России сократилась в мае на 15,6%

Добыча нефти и газового конденсата в России в мае 2020 года упала на 15,6% в годовом выражении - до 39,7 млн тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК. В январе - мае добыча снизилась на 2,6% - до 226 млн тонн.
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с чего всё началось

ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России в мае на 15,5% в годовом измерении

В мае 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 39,7 млн тонн, что на 15,5% ниже уровня аналогичного месяца предыдущего года, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.
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