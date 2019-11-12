Энергетика

Газета.RuГазета.RuДобыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде. В то же время себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте оказалась самой низкой - около 17 долларов за баррель.
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Saudi Aramco назвала добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

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По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
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«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

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