Энергетика

Газета.RuГазета.RuДобыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде. В то же время себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте оказалась самой низкой - около 17 долларов за баррель.
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