Энергетика
Газета.RuДобыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде. В то же время себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте оказалась самой низкой - около 17 долларов за баррель.
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Политика
Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.
РБК 13:07
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru 10:01
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Vprognoze.ru вчера в 04:43
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для фруктов
В польской Садковице нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Life.ru 12:51
Наука
Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи
В новой работе ученые из Сколтеха показали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Naked Science 08 ноября в 19:01
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Экономика
В Магаданской области заканчиваются запасы мазута для котельных
В Магаданской области запасы мазута для котельных закончатся через несколько недель.
Общественное телевидение России 13:10
Политика
Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Американские власти обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
ТАСС 16:51
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Автоновости дня 10 ноября в 22:14
Общество
Сериал Netflix о нацистских концлагерях возмутил власти Польши
Документальный сериал американской компании Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) о бывшем охраннике нацистских концлагерей в Польше Джоне Демьянюке возмутил власти этой европейской страны, пишет во вторник BBC News.
Интерфакс 05:33
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 10:20
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 08:00
Авто
Самый мощный серийный гиперкар в мире представлен в Дубае
Японская инжиниринговая компания Aspark представила финальную версию своего гиперкара Owl.
Тарантас Ньюс 06:27
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:59
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 05 ноября в 19:02
Футбол
Клопп: «VAR может работать точнее»
Евро-футбол.ру 06:08
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
Российская газета 09:33
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал рыдающую дочь к батарее в целях воспитания
Алексей Панин обнародовал в Сети видео, показав жесткие методы воспитания: актер привязал свою рыдающую дочь к батарее, чтобы приучить к чистоте.
Территория новостей 12:01
Интернет
Facebook запускает сервис онлайн-платежей
Facebook Pay будет запущен на текущей неделе в соцсетях Facebook и Instagram. Воспользоваться им смогут пока только пользователи в США.
Rambler News Service 14:18
Общество
Кота-дебошира из приюта отправили в «одиночку» за плохое поведение
Фото: Facebook Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization - Houston Пользователи социальных сетей обсуждают американского кота по кличке Квилти, который угодил в "одиночку" за плохое поведение.
РЕН ТВ 11:12
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» представили в Москве
В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех».
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В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
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Общество
Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство
Вы вполне обладаете всеми знаниями и навыками, чтобы не совершать ошибки.
Primpress.ru вчера в 20:27