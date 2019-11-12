Энергетика
Lenta.ruДобыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
Стоимость добычи нефти в России является одной из самых дорогих в мире. Об этом говорится в проспекте первичного публичного размещения акций (IPO) компании Saudi Aramco, опубликованного на ее сайте, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Общество
Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде»
По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.
Известия 12:01
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова экстрадируют в настоящий момент в США.
Life.ru вчера в 16:24
Политика
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.
RT на русском 10:44
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
Российская газета 09:33
Происшествия
Угрожавший судье Мосгорсуда признал свою вину
Один из задержанных по делу об угрозах судье Мосгорсуда, Алексей Вересов, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.
Известия 11:37
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество
Максим Галкин заявил о цензуре на российском ТВ
Говорит Москва 09 ноября в 12:07
Авто
Компания Kia рассекретила внешность модели Optima нового поколения
Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня вчера в 23:23
Общество
Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска
Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 10:05
Игры
Разработчики отменили выход демо-версии Star Wars Jedi: Fallen Order
Представители Electronic Arts заявили, что все пользователи, ожидающие демо-версию в Origin Access или EA Access в качестве компенсации получат скидку на покупку игры в размере десяти процентов от полной стоимости.
Goroday.ru 11:29
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Шоу-бизнес
Боярская опубликовала в Сети новое фото со съемок
Актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию со съемок фильма в новом образе.
Невские Новости 05:13
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Политика
Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико
RT на русском 12:24
Политика
Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
RT на русском 00:47
Здоровье
Врач рассказал о способах предотвратить развитие рака прямой кишки
Итальянский врач Рената Гили считает, что в некоторых случаях предотвратить развитие рака прямой кишки вполне возможно.
Planet Today вчера в 16:48
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Армия и оружие
Жуткие кадры: террористы убивают детей в крупнейшем городе Сирии
Rusvesna.su вчера в 22:00
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Следственный комитет по Воронежской области начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.
Вести.Ru 11:50
Общество
Льготники Карелии получают некорректные компенсации за услуги ЖКХ
Льготники Карелии начали получать некорректные компенсации за услуги ЖКХ.
ГТРК Карелия 10:15
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Сусанин 09 ноября в 13:39
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Происшествия
Тюменского блогера арестовали на 15 суток за статью в ЖЖ
В Тюмени суд отправил под арест на 15 суток задержанного накануне блогера Алексея Кунгурова.
Росбалт 08:37
Общество
«Высокая вода» в Венеции затопила часть собора Святого Марка
Полностью церковь оказывалась затопленной трижды: в середине XVI и XIX веков, а также в результате сильного наводнения 4 ноября 1966 года, когда "высокая вода" в городе достигла рекордного уровня в 194 см. Защитить Венецию от наводнений должен проект MOSE, интегрированная система мобильных шлюзов, позволяющая изолировать Венецианскую лагуну от Адриатического моря.
Парламентская газета 11:29