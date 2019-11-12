Стоимость добычи нефти в России является одной из самых дорогих в мире. Об этом говорится в проспекте первичного публичного размещения акций (IPO) компании Saudi Aramco, опубликованного на ее сайте, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

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