Энергетика

Lenta.ruLenta.ruДобыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

Стоимость добычи нефти в России является одной из самых дорогих в мире. Об этом говорится в проспекте первичного публичного размещения акций (IPO) компании Saudi Aramco, опубликованного на ее сайте, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Saudi Aramco назвала добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

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Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 10:05
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Разработчики отменили выход демо-версии Star Wars Jedi: Fallen Order

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Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико

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