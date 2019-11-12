Энергетика
Газета.RuДобыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде. В то же время себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте оказалась самой низкой - около 17 долларов за баррель.
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Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
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В Зауралье в ДТП на трассе погибли два человека
От МЧС России было задействовано 6 человек и 2 единицы техники. Водитель Toyota и ещё две пассажирки получили травмы.
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Общество
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Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
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Школьники смогут выбрать иностранный язык для сдачи обязательного ЕГЭ
На обязательном ЕГЭ по иностранному языку ученикам предложат выбрать из пяти языков, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.
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Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика
Власти Украины одобрили невыгодный нефтяной контракт под давлением США
Американская компания, руководство которой имеет тесные связи с бывшим министром энергетики США Риком Перри, получила крупный контракт в нефтегазовой отрасли Украины благодаря давлению американских чиновников на президента страны Владимира Зеленского.
Lenta.ru 07:50
Происшествия
На Ставрополье в лесу нашли телефон пропавшей школьницы
В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома.
RT на русском 07:07
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
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В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации
В МЧС сообщили, что площадь горения - 200 квадратных метров, сгорели все 13 автомобилей, что находились на стоянке.
Российская газета 05:53
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Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Sport24.ru вчера в 22:35
Футбол
Бердыев может завершить тренерскую карьеру
В ближайшее время в Татарстане должны построить четыре крытых манежа, которые станут базой для сети футбольных академий, а Бердыев будет курировать этот проект.
Sport24.ru 05:55
Общество
Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
Ведомости 06:03
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru вчера в 06:10
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.
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В США начали продавать водку из воздуха и воды
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Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
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На Украине заявили о готовности к снятию санкций с России
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина" заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.
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Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
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