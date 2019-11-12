В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде. В то же время себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте оказалась самой низкой - около 17 долларов за баррель.

Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

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