Энергетика
Газета.RuДобыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде. В то же время себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте оказалась самой низкой - около 17 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить271
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:17, Ашберн
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Авто
В России растут продажи китайских автомобилей
Daily-Motor.Ru вчера в 12:31
Наука
Искусственный рог может спасти носорогов от полного истребления
Газета DAILY вчера в 12:36
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Известия 10 ноября в 12:10
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru 04:31
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
Происшествия
В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
Полиция в Ставрополе ищет пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.
РИА Новости 00:41
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com 12:28
Политика
В России оценили слова Порошенко о возвращении Крыма Украине
Ранее бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко после просмотра драмы «Домой» заявил, что Крым точно будет украинским.
Lenta.ru 17:55
Армия и оружие
США не намерены отказываться от сотрудничества с сирийскими курдами
Соединенные Штаты не планируют прекращать сотрудничество с сирийскими курдами, несмотря на требования Турции, заявил 12 ноября представитель Госдепартамента на брифинге с журналистами.
REGNUM 19:54
Здоровье
«Коробки храбрости» собирают в Иванове для больных детей
Для маленьких ивановцев собирают «Коробки храбрости». Они предназначены для юных пациентов больниц.
Ивтелерадио вчера в 02:14
Авто
Kia опубликовала фото нового седана Optima
В Сети появились фотографии Kia Optima шестого поколения (в Южной Корее автомобиль известен как K5).
Российская газета 11:11
Политика
Лукашенко рассказал, как в Белоруссии могут отменить смертную казнь
Вопрос отмены смертной казни в Белоруссии может решиться только на референдуме. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко.
Вечерняя Москва 12:54
Политика
В Тбилиси заявили, что Грузии не принимают в НАТО из-за России
Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в ноябре 2002 года тогдашний президент страны Эдуард Шеварднадзе (1928-2014) на саммите в Праге заявил о желании республики стать членом альянса.
ТАСС 15:29
Футбол
Слуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных
Чемпионат 09:17
Интернет
Facebook объявила о запуске онлайн-платежей
Компания Facebook анонсировала запуск системы онлайн-платежей Facebook Pay, которая будет работать в основной соцсети, а также в приложениях Messenger, Instagram и WhatsApp.
Телеканал RTVI 14:14
Экономика
Максим Топилин и Виктор Томенко провели совещание в Барнауле
По словам губернатора, на сегодняшний день работа над программой ускоренного социально-экономического развития региона подходит к логическому завершению.
Катунь 24 05:51
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Хоккей
Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:59
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru вчера в 13:25
Наука
В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.
МедиаПоток 07:02
Футбол
Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»
Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
Sport24.ru 12:32
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Экономика
Россия в полтора раза увеличила импорт драгоценностей
За январь—август в Россию было ввезено драгоценностей на общую сумму $658,8 млн, что на 45,75% превышает показатель за тот же период предыдущего года, следует из отчета компании (есть у РБК).
РБК 08:33
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31