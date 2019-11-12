Энергетика
Российская газетаSaudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти
Эксперты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco проанализировали себестоимость нефти в разных странах с учетом налогов. Российская нефть оказалась одной из самых дорогих - более 40 долларов за баррель. Эти цифры почти в два раза выше, чем у добычи нефти в Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Оценить269
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:05, Ашберн
Футбол
Игроки «Ювентуса» требуют извинений от Роналду
News.ru 07:58
Политика
Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера
Известия 06:56
Экономика
Отток капитала из России с начала 2019 года сократился на 23%
Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-октябрь 2019 года составил $31,6 млрд, сократившись на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 08:58
Политика
Препятствия для встречи «нормандской четверки» сняты, считают в Киеве
Все препятствия на пути к проведению встречи лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия) были сняты во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявила во вторник Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
РИА Новости 09:50
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Общество
В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России
По данным ведомства, за период с января по октябрь этого года количество зарубежных туристов в Грузии возросло на 6,8%.
РБК 08:45
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Происшествия
В Тюмени задержали блогера Кунгурова вместе с малолетней дочерью
В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью.
REGNUM 00:24
Армия и оружие
Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии
Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
Гаджеты
Xiaomi готовит сразу два смартфона с экранами нового поколения
Ранее фанаты только ожидали анонса смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Mix 4, однако официальной информации от самой компании не поступало.
Ferra вчера в 03:50
Интернет
Видеохостинг YouTube будет удалять коммерчески невыгодные аккаунты
"YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему Сервису или его части, если сочтет, что предоставление Вам доступа к Сервису более не имеет коммерческого смысла", – указано в обновленном документе.
Москва 24 вчера в 08:10
Наука
Икота у новорожденных благотворно влияет на развитие мозга
По мнению ученых, икота у новорожденных помогает малышам учиться регулировать процесс дыхания.
Дни24 04:33
Шоу-бизнес
Навка показала фото с веселой Заворотнюк
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru вчера в 07:04
Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
РИА Новости 09:45
Шоу-бизнес
Стиль на двоих! Ирина Шейк на прогулке с дочкой в Нью-Йорке
Ирина Шейк (33) точно знает, как выглядеть стильно в такую погоду. Папарации заметили звезду во время прогулки с дочкой Леей в Нью-Йорке.
Peopletalk 00:44
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Политика
Эво Моралес объявил, что отправляется из Боливии в Мексику
Московский Комсомолец вчера в 20:53
Экономика
Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
ТАСС 05:45
Авто
Стали известны цены на Volkswagen Passat нового поколения
Компания Volkswagen озвучила цены на Passat нового поколения для американского рынка.
Профиль 05:34
Экономика
Сбербанк сменит финансового директора
Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Сбербанка Александр Морозов с 1 июля 2020 года покинет свой пост, но останется в группе.
Forbes 08:44
Происшествия
Найденный в реке в Петербурге череп оказался учебным пособием
RT на русском 08:19
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
Известия вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Шепелев сделал предложение возлюбленной
Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.
Московский Комсомолец 07:07
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца 2019 года
Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца текущего года, заявил журналистам председатель правления банка Герман Греф.
Коммерсантъ 08:24
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Коммерсантъ вчера в 11:33