Энергетика
Lenta.ruДобыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
Стоимость добычи нефти в России является одной из самых дорогих в мире. Об этом говорится в проспекте первичного публичного размещения акций (IPO) компании Saudi Aramco, опубликованного на ее сайте, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания 12:41
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Общество
Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»
В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Общество
Производители предложили снять ограничения на крепость пивных напитков
Российские производители пива предложили внести изменения в технический регламент "О безопасности алкогольной продукции" и снять ограничения на крепость пивных напитков, которая сейчас не превышает 7 градусов.
Комсомольская правда вчера в 23:27
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru 04:31
Футбол
«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»
Sport24.ru 10:25
Политика
Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.
РБК 13:07
Общество
Адвокат опроверг лишение Ананьева кипрского гражданства
Ранее «Открытие медиа» со ссылкой на источники в окружении бывшего совладельца Промсвязьбанка сообщили, что среди девяти россиян, которых власти Кипра лишили гражданства, оказался Дмитрий Ананьев.
Rambler News Service 10:14
Политика
Правительство Молдавии отправили в отставку
Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° 08:55
Общество
ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.
ТАСС 09:40
Шоу-бизнес
Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым
Gazeta.SPb вчера в 18:30
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru вчера в 04:45
Общество
Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока
В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.
Говорит Москва 10:22
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru 10 ноября в 20:50
Интернет
YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
Видеохостинг YouTube будет удалять аккаунты, если поддерживать их станет "коммерчески невыгодно".
Народные новости вчера в 10:49
Общество
Проливные дожди затопили более 80% территории Венеции
В Венеции уровень воды поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% территории города.
Российская газета 18:27
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Спорт
Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
News.ru 09:18
Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Миланом»
Sport24.ru 10 ноября в 21:05
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru вчера в 07:59
Технологии
Стало известно, что Google собирает медицинские данные пользователей
Компания Google втайне от пользователей собирала медицинские данные в лечебных учреждениях. Сбор данных проходил в 21 американском штате.
АБН 01:16
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru 16:30