Энергетика
Lenta.ruДобыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
Стоимость добычи нефти в России является одной из самых дорогих в мире. Об этом говорится в проспекте первичного публичного размещения акций (IPO) компании Saudi Aramco, опубликованного на ее сайте, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Политика
Лавров шуткой ответил на вопрос о подготовке России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос, как Россия «готовится» к президентским выборам 2020 года в США.
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
Авто
Hyundai готовит новый компактный седан Aura
Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.
Финансы
Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены
Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля.
Политика
Рада уволила Ирину Луценко
Верховная Рада приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от «Европейской солидарности» Ирины Луценко.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Футбол
Ласицкене предложила себя на замену Акинфееву в сборной России
Экономика
Татьяна Голикова предложила обложить россиян новым налогом, перенеся еще одну заботу о стариках на плечи трудоспособного населения
С предложением о создании рабочей группы, которая бы проработала этот вопрос, выступила вице-премьер по социальному направлению Татьяна Голикова.
Наука
Сибирские ученые создали композитный материал для гибкой электроники
Ученый отметил, что лучший результат показали композитные пленки, состоящие из фторированного графена и наночастиц оксида ванадия - разница между токами в открытом и закрытом состояниях, достигала девяти порядков, что позволяет создать систему из нескольких тысяч мемристоров.
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Происшествия
Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу
В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
Футбол
Защитник «Уфы» может перебраться в Бундеслигу
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк попросил принести ему очки
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов в беседе с председателем Общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу Александром Холодовым попросил принести ему в СИЗО очки.
Происшествия
В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек
Общество
Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
Общество
СМИ сообщили о планах Кипра забрать гражданство у Дмитрия Ананьева
Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев оказался в числе россиян, у которых власти Кипра решили забрать «золотой паспорт», пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста.
Политика
Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Здоровье
Онищенко дал россиянам совет, как не заболеть в 40-градусные морозы
Ранее синоптики сообщили, что на смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание, вплоть до минус 40 градусов.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Политика
«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Происшествия
Районный суд отказался изымать спецдекларацию из дела Израйлита
Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать налоговую декларацию, поданную предпринимателем Валерием Израйлитом по закону об амнистии капитала, из списка доказательств стороны обвинения, рассказала «Ведомостям» его адвокат Виктория Бурковская.
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Стиль на двоих! Ирина Шейк на прогулке с дочкой в Нью-Йорке
Ирина Шейк (33) точно знает, как выглядеть стильно в такую погоду. Папарации заметили звезду во время прогулки с дочкой Леей в Нью-Йорке.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
Экономика
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления UTair
Сбербанк как один из кредиторов UTair согласовал план оздоровления авикомпании. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.