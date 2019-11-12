Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъSaudi Aramco сочла добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель, говорится в проспекте (.pdf) IPO компании, на который обратил внимание РБК.
Читать в источнике
Комментировать451

Подробнее о событии

Добычу нефти в России назвали одной из самых дорогих в мире

РИА Новостивчера в 21:37

Saudi Aramco оценила себестоимость добычи нефти в России более чем в $40 за баррель

ТАССвчера в 23:22

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:08

Saudi Aramco назвала добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

Ведомости02:34

Российскую нефтедобычу назвали одной из самых дорогих в мире

Московский Комсомолецвчера в 22:35

Добычу нефти в России назвали одной из самых дорогих в мире

RT на русскомвчера в 21:31

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

Lenta.ruвчера в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:01, Ашберн
Экономика

Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста

Коммерсантъ 04:21
Общество

Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков

Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
РБК вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Панин выложил видео, где привязывает дочь к батарее

Russia News вчера в 09:19
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Коммерсантъ 02:53
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

Известия вчера в 09:09
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Общество

Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России

Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна вчера в 15:41
Космос

NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы

От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Naked Science вчера в 08:08
Общество

Распродажа в День холостяка принесла Alibaba Group рекордные $38 млрд

BFM.ru 04:50
Теннис

Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Коммерсантъ вчера в 11:33
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика

Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту

Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.
Lenta.ru 04:55
Армия и оружие

Проникновение НАТО в Арктику чревато осложнениями, считают в СМИ США

Активизация сил НАТО в Арктике в условиях стремительно ухудшающейся стабильности может быть очень опасна - указывает обозначенное американское издание.
Военное обозрение 01:06
Экономика

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%

С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых.
SIA.ru 03:15
Хоккей

Панарин высказался об адаптации в «Рейнджерс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своей адаптации в новом клубе.
Газета.Ru вчера в 23:34
Армия и оружие

Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера

Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском 09 ноября в 22:45
Общество

Медведев в шутку посоветовал привиться от Эболы вместо гриппа

Позже, в ходе совещания по развитию генетических технологий, глава правительства в шутку заявил, что те, кто не привился от гриппа, могут воспользоваться вакциной от лихорадки Эбола, передает «РИА Новости».
Известия 03:34
Армия и оружие

В Сирии восстанавливают крупнейшую в стране ГЭС

ТВ Центр 00:56
Политика

«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru вчера в 14:28
Футбол

Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за стычки с Гомесом

Напомним, в концовке матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1) Гомес и Стерлинг решили выяснить отношения, после чего защитник мерсисайдцев толкнул Стерлинга в грудь.
Metaratings 02:00
Общество

Не менее 50 ракет выпущены по Израилю из сектора Газа

REGNUM 03:28
Экономика

В России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Шоу-бизнес

45-летнюю Натали заподозрили в четвертой беременности

Певица Наталья Рудина, более известная как Натали, спровоцировала слухи о четвертой беременности.
ТВ Центр 04:19
Происшествия

Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Происшествия

Одного из угрожавших судье Мосгорсуда доставили в СК

Ранее 11 ноября официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили уголовные дела о призыве к экстремизму и угрозе убийством судье Мосгорсуда.
Известия 04:00
Происшествия

СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова

Напомним, вчера доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве и расчленении своей ученицы, с которой его связывал роман.
Российская газета 03:42
Общество

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное