По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель. Российская нефть находится в верхней части спектра — более $40, дороже даже, чем нефть США, добываемая в Мексиканском заливе.

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

Политика Шойгу прибыл с визитом в Египет Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Каир для встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства страны Мухаммедом Ахмедом Заки.

Технологии Завтра ожидается крупное обновление Windows 10 Как сообщает ToDay News Ufa источники WindowsLatest и TechRadar, 12 ноября ожидается крупное обновление ОС Windows 10.

Происшествия СПбГУ уволил Наполеона-расчленителя Соколова после случившегося Санкт-Петербургский государственный университет, в котором Олег Соколов занимал должность доцента и преподавателя истории, прекратил всяческие отношения с Наполеоном-расчленителем.

Происшествия На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых.

Хоккей Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.

Общество Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.

Футбол Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри.

Гаджеты Sony прекращает выпуск смартфонов Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.

Технологии WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.

Общество Дождь, снегопад и штормовой ветер: В Приморье объявлено предупреждение Во Владивостоке и на большей территории Приморья ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, на севере со снегом, местами сильные с количеством 15 – 45 мм за 12 часов и менее.

Общество Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.