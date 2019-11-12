Энергетика
РБКДобыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель. Российская нефть находится в верхней части спектра — более $40, дороже даже, чем нефть США, добываемая в Мексиканском заливе.
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Политика
Шойгу прибыл с визитом в Египет
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Каир для встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства страны Мухаммедом Ахмедом Заки.
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Завтра ожидается крупное обновление Windows 10
Как сообщает ToDay News Ufa источники WindowsLatest и TechRadar, 12 ноября ожидается крупное обновление ОС Windows 10.
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Движение на дороге Тымовское - Александровск-Сахалинский перекрыли из-за гололеда
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СПбГУ уволил Наполеона-расчленителя Соколова после случившегося
Санкт-Петербургский государственный университет, в котором Олег Соколов занимал должность доцента и преподавателя истории, прекратил всяческие отношения с Наполеоном-расчленителем.
Происшествия
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых.
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Президент Боливии Моралес подал в отставку
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Хоккей
Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла
Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
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Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
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Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины
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Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
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Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года
Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри.
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Sony прекращает выпуск смартфонов
Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
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Перу пропустит мексиканский самолет, который заберет Моралеса
Перу открыло свое воздушное пространство для мексиканского самолета, который должен забрать бывшего президента Боливии Эво Моралеса.
Общество
Дождь, снегопад и штормовой ветер: В Приморье объявлено предупреждение
Во Владивостоке и на большей территории Приморья ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, на севере со снегом, местами сильные с количеством 15 – 45 мм за 12 часов и менее.
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о запуске Сбербанком сервиса доставки карт на дом
Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и подтвердили источники, близкие к банку.
Футбол
На матч Россия-Бельгия проданы все билеты
16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
Экономика
Бизнес опасается пользоваться льготным НДС для ягод и фруктов
Производители и продавцы фруктов и ягод опасаются пользоваться льготным НДС, рассказали «Ведомостям» несколько поставщиков.
Общество
Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд
Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Общество
Сообщения о неоказании помощи пострадавшим в Тулуне проверят в СК
«Председатель Следственного комитета дал указание руководству регионального следственного управления доложить об обстоятельствах нарушения прав граждан», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
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Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Здоровье
Сокращение числа россиян является совсем не риском, а реальностью — мнение
Сокращение числа граждан России является совсем не риском, а реальностью, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.